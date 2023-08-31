بالأرقام.. كركي يكشف عن زيادة في تعرفات الضمان

أصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيانًا أشارت فيه إلى أنه “بعدما أصدر المدير العام للصندوق الوطني محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 713 تاريخ 29/8/2023، والتي قضى بموجبها تعديل الحد الأقصى للكسب الشهري الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة ليصبح 18 مليون ل.ل. وحيث أعلن كركي أن التعرفات الجديدة للأعمال الطبية والاستشفائية سيبدأ العمل بها فور صدور هذا المرسوم، واعدًا بإصدار القرارات اللازمة في هذا الخصوص.

كما يُشار إلى أن المدير العام للصندوق كان قد أصدر قرارًا حمل الرقم 325 بتاريخ 7/6/2023، أوضح من خلاله الآلية التي اعتمدت من أجل إقرار زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية كالتالي:

في ما يخص معاينات الأطباء والاعمال الطبية خارج المستشفيات، فتضاعفت بمعدل 9 مرّات لتصبح معاينة الطبيب العام 300 ألف ل.ل. والطبيب المتخصص 450 ألف ل.ل. كذلك تعرفات الاعمال المخبرية كالتالي:

L = 2000 L.L

A= 3400 L.L

R= 3500 L.L

أما بالنسبة لتعرفات الخدمات الطبية داخل المستشفى فقد عدلت وفق الجدول التالي:

بيان التعرفات

الإقامة العادية 800.000 ل.ل.

ICU 3.100.000 ل.ل.

CSU 3.100.000 ل.ل.

ICN 2.300.000 ل.ل.

CCU 2.300.000 ل.ل.

المخصص من كل K في غرفة العمليات 75.000 ل.ل.

غرفة العزل 1.150.000 ل.ل.

حاضنة 750.000 ل.ل.

مولود حديثاً 170.000 ل.ل.

توليد 1.200.000 ل.ل.

مختبر 2.300 ل.ل.

أعمال نسيجية 3.750 ل.ل.

أشعة 3.750 ل.ل.

طبيب أخصائي (داخل المستشفى) 350.000 ل.ل.

طبيب عام (داخل المستشفى) 250.000 ل.ل.

APP 29.000 ل.ل.

Oxygen 12.700 ل.ل.

Respirator 425.000 ل.ل.

وعليه، فإنّ المباشرة بتطبيق هذه التعرفات الجديدة سيبدأ بتاريخ 1/9/2023. وسيصار في الأيام المقبلة إلى إصدار القرارات اللازمة لكل مستشفى على حدى لتحديد تفاصيل آلية تطبيق زيادة التعرفات الاستشفائية في فرع ضمان المرض والأمومة، وفقاً لفئة تصنيفها في الصندوق.

والجدير بالذكر أن مدير عام الصندوق كان قد أصدر قراراً حمل الرقم 287 بتاريخ 1/6/2023 قضى بموجبه زيادة تعرفة علاج مرضى غسيل الكلى كالتالي:

– تعرفة المستشفى: 5240000 ل.ل.

– تعرفة الطبيب: 1040000 ل.ل.

لتصبح التغطية 100 في المئة على حساب الصندوق وهي نافذة منذ ذلك التاريخ.

ويذكّر المدير العام بأنّ التعرفات الدوائيّة الجديدة أصبحت نافذة منذ 20 حزيران 2023، وذلك استناداً للقرار 326 تاريخ 7/6/2023.

وعلى ضوء وجود وفرأً مالياً في صندوق ضمان المرض والأمومة، طلب المدير العام من رئيسة الأطبّاء في الصندوق عقد جلسة طارئة للجنة الاستشارية الطبية العليا لزيادة معاينات الأطباء خارج المستشفى كالتالي:

– طبيب عام: 600 ألف ل.ل.

– طبيب أخصائي: مليون ل.ل.

وستصدر هذه التعرفات الجديدة لمعاينات الأطباء مطلع الأسبوع المقبل.

ويؤكّد كركي أنّه سيتّخذ القرارات اللازمة للتخفيف عن كاهل المضمونين، وأن كلّ الأموال التي يحصلها الصندوق تُعكس مباشرة زيادةً وتحسّناً في تقديماته وخصوصاً في فرع ضمان المرض والأمومة”.