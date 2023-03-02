بالأرقام.. كم بلغت أعداد حوادث الانتحار في لبنان؟

أفادت “الدولية للمعلومات”، بأنّ الأيّام والأسابيع المنصرمة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في حوادث الانتحار المسجّلة رسميًا، ما أعطى انطباعًا بارتفاع هذه الحوادث مقارنة بالفترة السّابقة.

غير أنّ مراجعة حوادث الانتحار بالأرقام تفيد عكس ذلك، إذ تراجعت حوادث الانتحار خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021، وفقًا لما هو مبيّن في الجدول أدناه.

فقد وصل متوسّط حوادث الانتحار سنويًّا خلال الأعوام 2013- 2022 إلى 143 حادثة، والعدد الأكبر سجّل في العام 2019 إذ بلغ 172 حادثة، أمّا العدد الأدنى فهو 111 حادثة سجّلت في العام 2013.

هذا، ولو اعتمدنا العام 2011 كقاعدة انطلاق لتبين لنا أن معدّل إرتفاع عدد حوادث الإنتحار المسجّلة رسميًا بـ 32% خلال التسع سنوات الاخيرة (2014- 2022).

والرسم المرفق يبيّن عدد حوادث الانتحار خلال الأعوام 2013- 2022: