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بالأرقام.. كم بلغت نسبة البطالة في لبنان خلال العامين الماضيين؟

3 - ديسمبر - 2021
معدلات البطالة انتشرت في لبنان بشكل كبير في العامين الماضيين

معدلات البطالة انتشرت في لبنان بشكل كبير في العامين الماضيين

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نشرت “الدولية للمعلومات”، تقريراً مفصلاً عن تداعيات الازمة الاقتصادية على انتتشار معدلات البطالة، وجاء في التقرير:

أدّت الأزمة الإقتصاديّة -الماليّة- السّياسيّة الّتي يمرّ بها لبنان إلى إغلاق عشرات المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة والكبيرة وتقليص أعمال عشرات آلاف المؤسّسات الأخرى، وبالتّالي صرف عشرات آلاف العمّال والأجراء. وهكذا ارتفعت نسبة البطالة الّتي أصبحت تقارب نحو 35% من حجم القوى العاملة المقدّر عددها بنحو 1,340 مليون عامل أي أنّ عدد العاطلين عن العمل يتراوح بين 470 الفًا و500 الفاً.

وتُفيد الإحصاءات الصّادرة عن الصّندوق الوطني للضمان الإجتماعي أنّ عدد الأجراء الّذين تركوا عملهم خلال الأعوام 2019- 2021 قد بلغ 65,676 الفًا وفقًا لما هو مبيّن في الجدول التّالي، من بينهم 15,241 تركوا العمل إمّا نتيجة الوفاة أو العجز أو الزّواج أو بلوغ السّن القانوني. أي أن العدد الصّافي للعاطلين عن العمل بلغ 50,435 عاملًا.

جدول يبيّن عدد الّذين تركوا عملهم خلال الأعوام 2019- 2021.

 

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