بالأرقام.. مستشفى المقاصد يعلن عن حصيلة انفجار أمس في طريق الجديدة

أعلن مستشفى المقاصد في بيان أنّه “بتاريخ 9/10/2020 تمام الساعة 8:40 مساء، تم نقل جرحى مصابين نتيجة الانفجار الكبير والحريق الهائل الذي حصل في مبنى قريب من المستشفى، وكانت نتيجة المصابين كالتالي :

١- مجموع عدد الجرحى اللذين تم نقلهم إلى قسم الطوارئ هو : 59 جريحًا

٢- الاصابات الطفيفة : 32 إصابة

٣- الاصابات المتوسطة : 21 إصابة

٤- حالات حرجة : 2

– إصابة في الرأس نتيجة شظايا من الزجاج والحجارة ، اجري له عملية في الرأس ، وهو يخضع للمراقبة في قسم العناية الفائقة ، ووضعه الصحي مستقر .

– إصابة في اليد والساعد ، نتج عنها تمزق الاوتار والعصب وكسر في الساعد ، واصبح وضعه مستقر بعد إجراء العملية .

٥- نقل ثلاث جثث شهداء مباشرة إلى براد المستشفى

٦- تحويل ثلاثة اطفال الى مستشفيات أخرى في العاصمة ، نتيجة اصابات بحروق من الدرجة الثالثة وتغطي جزء كبير من اجسادهم ، بالاضافة الى اعمارهم الصغيرة ( احداهم لا تتعدى الشهر من العمر ). وبحاجة الى عناية فائقة للحروق ، والتي غير متوفرة في مستشفانا في الوقت الحاضر .

٧- اسعاف عدد كبير من السكان القاطنين في المبنى المصاب و السكان الموجودين في مباني اخرى ملاصقة للمبنى المصاب ، بأعراض إختناق حادة نتيجة تنشقهم للدخان الكثيف والغازات المنبعثة من الحريق .وذلك بإعطائهم الامصال الضرورية مع كمية الاوكسيجين المطلوبة لعلاج هذا الاختناق .

في هذه المناسبة الاليمة لا يسعنا إلا ان نتقدم من ذوي الشهداء بأعز التعازي داعين المولى عز وجل الشفاء العاجل للجرحى والمصابين .

وتتقدم إدارة المستشفى من جميع العاملين فيها ومن الصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني وجميع الجمعيات المحلية التي ساعدت على إجلاء المرض والمصابين باسمى ايات الشكر والتقدير لما بذلوه من جهد كبير .