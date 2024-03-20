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بالأرقام.. هذه حصيلة ضحايا حرب الجنوب

منذ ساعة واحدة
الحدود اللبنانية الجنوبية (أ ب)

الحدود اللبنانية الجنوبية (أ ب)

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نشرت وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي للطوارئ الصحية، وذلك متابعة للعدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان.

وسجل التقرير 5 إصابات يوم امس، مما رفع العدد التراكمي إلى 1225 اصابة، و316 حالة وفاة.

وفي آخر المستجدات أطلقت قوات الجيش الاسرائيلي في قرية الغجر المحتلة تطلق رشقات رشاشة والقنبلات بإتجاه رعاة الماشية شرقي بلدة الوزاني، بحسب ما أفاد مراسل المنار علي شعيب.

وفي وقت سابق من اليوم كتب المتحدّث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي، في منشور على حسابه عبر منصة “اكس”: “توثيق خاص للغارة في عمق لبنان استهدفت منشأة انتاج لحزب الله: في قلب حي مدني يعمد حزب الله لتخزين المواد الخطرة والوسائل القتالية”.

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