بالأرقام: هكذا توزعت الإصابات بـ”كورونا” في محافظتيّ الشمال وعكار بحسب الأقضية

أفاد مصادر طبية وإعلامية بأن عدد المصابين بفيروس كورونا حتى مساء أمس الخميس في محافظتيّ الشمال وعكار على الشكل التالي:

– طرابلس : 7 اصابات

– عكار : 13 اصابة

– المنية – الضنية : 3 اصابات

– الكورة : 3 اصابات

– زغرتا : 19 اصابة

– بشرّي : 1 اصابة

– البترون 11 اصابة

وبلغ مجموع الاصابات في محافظتيّ الشمال وعكار:

– 57 اصابة من اصل مجموع 368 اصابة عامة في لبنان، اي بنسبة 15,5%.

نسبة اصابات عكار بالنسبة للعدد الكلي: حوالى 3%؜

نسبة اصابات طرابلس بالنسبة للعدد الكلي: 1,9%

وقد تعافى من هذه الاصابات عدد قليل وعادوا الى منازلهم.