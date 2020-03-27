بالأرقام: هكذا توزعت الإصابات بـ”كورونا” في محافظتيّ الشمال وعكار بحسب الأقضية
أفاد مصادر طبية وإعلامية بأن عدد المصابين بفيروس كورونا حتى مساء أمس الخميس في محافظتيّ الشمال وعكار على الشكل التالي:
– طرابلس : 7 اصابات
– عكار : 13 اصابة
– المنية – الضنية : 3 اصابات
– الكورة : 3 اصابات
– زغرتا : 19 اصابة
– بشرّي : 1 اصابة
– البترون 11 اصابة
وبلغ مجموع الاصابات في محافظتيّ الشمال وعكار:
– 57 اصابة من اصل مجموع 368 اصابة عامة في لبنان، اي بنسبة 15,5%.
نسبة اصابات عكار بالنسبة للعدد الكلي: حوالى 3%
نسبة اصابات طرابلس بالنسبة للعدد الكلي: 1,9%
وقد تعافى من هذه الاصابات عدد قليل وعادوا الى منازلهم.