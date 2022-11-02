بالأرقام.. هكذا ستصبح فاتورة الكهرباء في حال تطبيق الزيادة الجديدة!

كشف متحدث باسم شركة كهرباء لبنان لوكالة رويترز، إن الشركة رفعت (الثلاثاء 1-11-2022) سعر الكهرباء لأول مرة منذ التسعينات.

وذكر المتحدث أنه سيتم تسعير الكهرباء الآن بعشرة سنتات أمريكية لكل كيلووات/ساعة لأول 100 كيلووات مستهلكة، و27 سنتا لكل كيلووات للاستهلاك فوق ذلك.

وفي تقرير نشرته “الدولية للمعلومات”، كشفت فيه بالأرقام كم ستصبح فاتورة الكهرباء بعد الزّيادة المُقرّة بالمقارنة مع تعرفة المولّدات؟

التّعرفة الحاليّة

تمّ تحديد تعرفة الكهرباء الحاليّة بموجب قرار مجلس إدارة مؤسّسة كهرباء لبنان الرقم 343/94 بتاريخ 19-7-1994، وبموافقة الوزارة بتاريخ 11-8-1994، وكانت ولا تزال كما يلي:

إنارة واستعمال منزلي وتجاري

– لغاية 100 ك.و/س شهريًا: 35 ليرة لكل ك.و/س

– ما بين 100 و300 ك.و/س شهريًا:55 ليرة لكل ك.و/س

– ما بين 300 و400 ك.و/س شهريًا: 80 ليرة لكل ك.و/س

– ما بين 400 و500 ك.و/س شهريًا: 120 ليرة لكل ك.و/س

– ما يزيد عن 500 ك.و/س شهريًا: 200 ليرة لكل ك.و/س

إنارة عامة ومدارس وكنائس ومساجد 140 ليرة لكل ك.و/س

صناعة وحرفيين 115 ليرة لكل ك.و/س

لو افترضنا أن منزلاً متواضعاً بلغ استهلاكه الشهريّ 250 كيلو واط/ ساعة، فإن قيمة الفاتورة الشهريّة تبلغ 25 ألف ليرة موزّعة كما يلي:

– الاستهلاك (100 كيلو واط /ساعة x 35 ليرة) + (150 كيلو واط /ساعة x 55 ليرة) = 11,750 ليرة

– رسم بدل تأهيل: 5 آلاف ليرة

– رسم العدّاد: 4,800 ليرة

– المجموع: 21,550

– الضريبة على القيمة المضافة 11%: 2,370 ليرة

– رسم طابع مالي: 1000 ليرة

– تدوير الألف

– المجموع العام: 25 ألف ليرة

التّعرفة الجديدة المقترحة

تعتزم وزارة الطاقة رفع التّعرفة لتوفير إيرادات تسمح بتغطية العجز وزيادة ساعات التّغذية، والتعّرفة المقترحة:

– 21 سنتًا لكلّ 1 أمبير

– 4.5 دولارًا بدل تأهيل

– 10 سنتات للكيلو واط في الساعة من 1 إلى 100 ك.و/س شهريًا

– 27 سنتًا لكل ك.و/س فوق الـ 100 ك.و/س شهريًا

فالمنزل الذي يصل استهلاكه شهريًا إلى 250 ك.و/س قد تصل فاتورته الشهريّة إلى 1,936,395 ليرة وفقًا لسعر منصّة صيرفة إذا وصلت قيمة الدولار إلى 30 ألف ليرة. وتتوزّع هذه الفاتورة كما يلي:

الاستهلاك: (100 ك.و/س x 10 سنتات) + (150 ك.و/س x 27 سنتاً) = 5,050 سنتاً أي 50.5 دولاراً

رسم العدّاد: 21 سنتاً x 15 أمبير= 315 سنتاً أي 3.15 دولاراً

رسم بدل تأهيل: 4.5 دولاراً

المجموع: 58.15 دولاراً

الضريبة على القيمة المضافة 11%: 6.396 دولارًا

المجموع العام 64,55 دولارًا أي ما يوازي، وفقًا لسعر 30 ألف ليرة للدولار، 1,936,500 ليرة.

وبالتّالي، ترتفع الفاتورة من 25 ألف ليرة إلى 1,936,500 ليرة، أي بنسبة 7,646%.

وعند احتساب تعرفة المولّدات لشهر أيلول 2022 الّتي حدّدتها وزارة الطاقة والمياه في التّجمّعات المكتظّة أو على ارتفاع أقلّ من 700 متر، وهي 16,350 ليرة لكل ك.و/س، تصبح فاتورة الـ 250 ك.و/س 4,087,500 ليرة، يُضاف إليها رسم العدّاد، البالغ 360 ألف ليرة لقدرة 15 أمبير، فتصبح 4,447,500 ليرة.

لدى مقارنة فاتورة المولّدات مع الفاتورة المحتسبة بناءً على تعرفة الدّولة الجديدة لمؤسّسة كهرباء لبنان، نجد أنّ تعرفة المولّدات هي الأعلى، بنسبة 130% أو بفارق إضافي يبلغ 2,151,000 ليرة.