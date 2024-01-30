بالأسلحة الصاروخية.. حزب الله يستهدف تجمعاً للجنود الإسرائيليين

صدر عن حزب الله، اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: “بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ صدق الله العلي العظيم”.
وأضاف البيان، “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:03 من مساء اليوم الثلاثاء 30-01-2024 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في حدب عيتا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة”.
وختم: “وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم”.
يذكر أن هذه العمليّة هي العملية رقم 3 لحزب الله اليوم ضد الجيش الإسرائيلي.
وكان الجيش الإسرائيلي قد نفّذ عدداً من الغارات الجويّة على بعض القرى الجنوبية، من بينها ميس الجبل وعيتا الجبل.