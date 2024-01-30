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بالأسلحة الصاروخية.. حزب الله يستهدف تجمعاً للجنود الإسرائيليين

منذ 11 دقيقة
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

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صدر عن حزب الله، اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: “بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ صدق الله العلي العظيم”.

وأضاف البيان، “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:03 من مساء اليوم الثلاثاء 30-01-2024 تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حدب عيتا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة”.‏

وختم: “وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم”.

يذكر أن هذه العمليّة هي العملية رقم 3 لحزب الله اليوم ضد الجيش الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفّذ عدداً من الغارات الجويّة على بعض القرى الجنوبية، من بينها ميس الجبل وعيتا الجبل.

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