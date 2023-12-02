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بالأسلحة المناسبة.. الحزب يستهدف موقع ‏الراهب وحاميته وثكنة برانيت

منذ 15 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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بعد انتهاء الهدنة وعودة الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفي ظل التوترات القائمة جنوب لبنان، صدر عن “حزب الله” اليوم السبت منذ الصباح العديد من البيانات وهذا ما جاء فيها:

أولاً: “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:50 من بعد ظهر يوم السبت 02-12-2023 مقر قيادة ‏الفرقة 91 في ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتها إصابة مباشرة”.

ثانياً: “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:50 من بعد ظهر يوم السبت 02-12-2023 موقع ‏الراهب وحاميته بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة”.

ثالثاً: صدر عن “حزب الله” البيان الآتي:‏ “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح يوم السبت 02-12-2023 مربض خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية وتمّت إصابتها إصابة مباشرة”.

ونعى في بيان آخر شهيدًا جديدًا “بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد خضر سليم عبود “فداء” من بلدة دير عامص في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

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