بالأسلحة المناسبة.. حزب الله يستهدف تجمعاً إسرائيلياً

أعلن حزب الله، في بيان جاء أنه: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‏09:00‌ من صباح‎ ‌‏يوم الاثنين 18-12-2023 تجمعا لجنود وآليات العدو في محيط موقع الحمرا؛‎ ‎بالأسلحة المناسبة”.‏

وكانت قد تعرضت الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة ومنطقة الرويسات جنوب لبنان لقصف إسرائيلي اليوم الاثنين، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

من ناحية أخرى، قال الجيش الإسرائيلي على منصة تيليغرام إن صفارات الإنذار دوت في يعارا على حدود لبنان دون أن يذكر تفاصيل.

استهداف مواقع إسرائيلية

وكان حزب الله قد قال في وقت سابق اليوم إنه استهدف عدة مواقع إسرائيلية، حيث قصف مواقع الراهب ومقر قيادة قرب مستوطنة إيفن مناحم وثكنة أفيفيم إضافة إلى تجمع لآليات في محيط قرية هونين.

وأضاف أنه قصف هذه المواقع “بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة”، وأوقع عددا من جنود الجيش الإسرائيلي بين قتيل وجريح.

قصف أهداف لحزب الله

في وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن مقاتلة تابعة له قصفت أهدافا تمثل بنية تحتية لحزب الله، كما قصفت طائرة أخرى خلية في لبنان حاولت إطلاق صاروخ مضاد للدبابات.

فيما أعلن حزب الله أمس الأحد مقتل ثلاثة من عناصره في جنوب البلاد.

وأوضح الحزب في سلسلة بيانات متتالية على تيليغرام أن القتلى هم حسن معن سرور من بلدة عيتا الشعب، وحسن موسى الضيقة من بلدة حرين في البقاع، وموسى محمد مصطفى، من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان.

يشار إلى ان حزب الله يشن هجمات صاروخية شبه يومية على إسرائيل منذ اندلاع الصراع بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، بينما تقصف إسرائيل جنوب لبنان بالمدفعية وتشن غارات جوية ما أسفر عن مقتل العشرات من مقاتلي حزب الله والمدنيين.