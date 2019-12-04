أخبار لبنان

بالأسماء: تشكيلة “باسيل-الخطيب” الحكومية من 24 وزيراً

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تحدثت معلومات لـ”الجمهورية” عن انّ الحكومة التي ستتكوّن من 24 وزيراً سيكون بينهم 6 وزراء دولة من السياسيين، وقد حسمت بعض الأسماء ومنها: سليم جريصاتي، محمد فنيش وعلي حسن خليل، على ان يسمّي الحريري وزيراً سياسياً، الى وزيرين آخرين لتكتمل هذه المجموعة قبل الاتفاق على اسماء الوزراء الاختصاصيين الـ 18.

المزيد من الأخبار

موقعة الرينغ ليلاً.. كمين أمني عنيف لخنق المتظاهرين

طمر الفساد وتدويره: المحافظ نهرا يتآمر على بلدية طرابلس

«حزب الله» وحلفاؤه يواجهون الاحتجاجات بالحرب الإعلامية والغزوات…

عين باسيل على “الداخلية”

وعُلم انّ باسيل طرح على الخطيب استبدال حقيبة “الخارجية” بـ”الداخلية” لتكون من حصة “التيار الوطني الحر”، لكن لم يحصل اي تفاهم في هذا الصدد، على ان تبقى وزارة الدفاع من حصة رئيس الجمهورية.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

عين باسيل على “الداخلية”

أخبار لبنان

الثوار يجوبون شوارع صيدا بمسيرة راجلة

أخبار لبنان

ألمانيا تدخل على خط العقوبات على “حزب الله”… وفرنسا قلقة على لبنان

أخبار لبنان

العام الدراسي مهدّد… الأساتذة من دون رواتب ومستقبل التلاميذ الى المجهول

أخبار لبنان

الاحتقان الأميركي من عون وباسيل ينفجر في لبنان.. والحريري ليس أولوية!

أخبار لبنان

الطرقات المقطوعة من قبل الثوار حتى منتصف ليل الثلاثاء

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More