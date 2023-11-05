بالأسماء.. شهداء مدنيين جراء استهداف إسرائيلي لسيارة جنوب لبنان

استهدف العدو الإسرائيلي سيارة مدنية في منطقة غدماثا بين بلدتي عيترون وعيناتا.

وفي التفاصيل، بينما كان الصحافي سمير عبد الحسين أيوب (من بلدة عيناتا) يقود سيارته، وفيما تسير خلفه سيّارة أخرى تقودها هدى عبد النبي حجازي (ابنة أخت سمير، من بلدة بليدا، زوجها محمود شور من بلدة عيترون) وبرفقتها والدتها وأولادها الثلاثة، استهدف العدو الإسرائيلي سيّارة هدى، ممّا أدى الى جرح سمير وهدى، واستشهاد

والدة هدى (الجدة): سميرة عبد الحسين أيوب

الأولاد:

ريماس محمود شور ١٤ سنة

تالين محمود شور ١٢ سنة

ليان محمود شور ١٠ سنوات