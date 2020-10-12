بالأسماء.. هؤلا هم أعضاء الوفد اللبناني لمفاوضات ترسيم الحدود

أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية تشكيل الوفد اللبناني الى التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية.

ويتألف الوفد من: العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيساً، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة ادارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، الخبير نجيب مسيحي، اعضاء.

يشار إلى أن الموفد الأميركي ديفيد شينكر سيصل اليوم الى بيروت للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات ترسيم الحدود، الأربعاء، مصطحباً معه فريق عمله استعداداً للمشاركة في لقاء الناقورة. فيما لم يعلن لبنان رسمياً عن وفده المفاوض حتى الآن.

ونقلت صحيفة “الجمهورية” عن مصادر مطلعة قولها أنّ السفارة الأميركية في بيروت لم تطلب بعد، وحتى ساعة متأخرة من ليل امس، اي موعد لشينكر مع اي مسؤول رسمي وعلى اي مستوى.

ولم تشأ المصادر الإشارة الى برنامج زيارة إذا وصَلَ شينكر قبل 48 ساعة على موعد الجلسة الأولى، وعما إذا كان سيلتقي أياً من المسؤولين اللبنانيين قبل اللقاء.