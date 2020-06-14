بالأسماء: هذه هي الشواطئ الملوثة في لبنان.. الأرقام من الأعلى عالمياً!

أوضح الدكتور عصمت قاسم من كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت أنّه تم عزل بكتيريا E. coli مقاومة للمضادات الحيوية بما فيها مضادات الملجأ الاخير كوليستين التي تستعمل لمعالجة العدوى المستعصية من شواطئ طرابلس والبترون وطبرجا وانطلياس والمينا والمنارة والاوزاعي والدامور صيدا وصور”.

وتابع قائلاً: “التلوث بجراثيم مقاومة كوليستين امر جدا خطير ويقتضي معالجة سريعة. معالجة التلوث يجب ان يكون مطلب موحد عند كل اللبنانيين لان الامر يوثر على الصحة والزراعة والثروات الطبيعية. الارقام في لبنان من الاعلى عالميا و مقاومة المضادات الحيوية قد يودي لامراض لا علاج لها”.

وكان قرار الحكومة السماح للبنانيين، على الرغم من الإجراءات المتبعة في ظل انتشار كورونا، بارتياد المسابح المغلقة ومنعهم من ارتياد الشاطئ أثار تساؤلات كثيرة.

وفي التفاصيل أنّ البروفيسور المتخصّص في الأمراض الجرثومية والمعدية، جاك مخباط أوضح في حديث لقناة “الجديد” أنّه تبين أنّ “الفيروس يعيش ببراز الانسان، وبما ان غالبية الشواطئ في لبنان للأسف ملوثة بالمجارير، لذلك كان القرار بمنع السباحة بالبحر خلال هذه الفترة”