بالأسماء والصور.. يستخدمون مطار رفيق الحريري الدولي لنقل أسلحة إيرانية إلى حزب الله!

نشر مركز “ألما” الإسرائيلي تقريراً مفصلاً مدعماً بالأدلة والوثائق، يثبت حجم التورط الكبير لشركة الطيران الخاصة “ماهان إير” في النشاطات العسكرية للحرس الثوري الإيراني، وعمليات نقل الأسلحة إلى كل من سوريا ولبنان.

ووفقاً للتقرير، فإن “ماهان إير” وهي شركة طيران عادية تهبط في مطارات مدنية، تشارك حاليًا في عمليات نقل أسلحة فيلق القدس إلى وجهات مختلفة في الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا والعراق واليمن ولبنان.

وأشار التقرير إلى أن الشركة تخدم الحرس الثوري الإيراني كمنصة مدنية لتهريب الأسلحة عبر وحدتهم الخاصة 190، وهذه الوحدة مسؤولة عن نقل الأسلحة الإيرانية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

في الماضي، كانت شركة الطيران تطير إلى العديد من الوجهات الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها، لكن توقفت هذه الرحلات في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين عندما فُرضت عقوبات أمريكية على الشركة.

ورصد التقرير خلال العام الحالي 110 رحلات لشركة “ماهان” إلى مطار دمشق الدولي، و39 رحلة على الأقل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، و12 رحلة إلى (مطار النيرب في حلب)، إضافة إلى رحلات إضافية لم يتم تسجيلها كرحلات مدنيّة قياسية، وبالتالي يصعب تحديد موقعها في تطبيقات التتبع.

وعرض مركز “ألما” تفاصيل عديدة عن أشخاص متورّطين بنقل الأسلحة الإيرانية، منهم رضا هاشم صفي الدين، وهو ابن رجل الدين ورئيس المجلس التنفيذي لحزب الله في لبنان وأحد القادة البارزين، وعمه هو عبد الله صفي الدين ممثل الحزب في إيران.

وقال المركز الإسرائيلي، إن رضا المتزوج من ابنة قاسم سليماني، يتنقل كثيراً بين طهران وبيروت، وهو الذي ينسّق عملية نقل الآليات العسكرية المتطورة والطيارات المسيّرة.

وأورد التقرير أسماء مسؤولين و63 طياراً في شركة “ماهان” متورّطين بتهريب الأسلحة الإيرانية إلى وكلاء طهران في سوريا ولبنان خلال عام 2022.

وكان على رأس القائمة اسم المدير العام للشركة حامد عرب نجاد خانوكي، وذكر التقرير إنه ضابط سابق في الحرس الثوري، وكان صديقاً قريباً من قاسم سليماني قبل اغتياله.

ويأتي هذا التقرير في أعقاب البلبلة الأمنية التي حدثت في مطار رفيق الحريري الدولي قبل أيام، حول تورط شركة “معراج” بعملية نقل لأسلحة إيرانية.

الوحدة 190

تتولى الوحدة 190 بصورة أساسية مهمة نقل وتهريب أسلحة إلى داخل مناطق صراعات لتقديمها إلى جماعات تخدم النشاطات الإيرانية التوسعية الساعية نحو «تصدير الثورة».

يقدر عدد أعضائها بما بين 200 و300 فرد، وتعتقد مصادر استخباراتية أميركية أن هذه الوحدة نقلت آلاف الأطنان من الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية في اليمن وحزب الله في لبنان والنظام السوري.

تستأجر “الوحدة 190″ التابعة لـ”فيلق القدس” والمتخصصة في مجال تهريب الأسلحة الإيرانية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، طيارين خصوصيين لهذه المهمة، يُعرفون بأنهم يحملون الأسلحة والمسافرين المقاتلين والخبراء، لأنها تريد أن تضمن أن يكون النقل آمناً.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مصادر أمنية وعسكرية إسرائيلية تحذيرها من قيام شركة طيران إيرانية المرتبطة بالحرس الثوري بتسيير رحلات لمطار رفيق الحريري في بيروت، بعد تعطل مهامها من خلال مطار دمشق الدولي.

وأشارت الصحيفة الى أنّ تل أبيب حذرت من أنها قد تنفذ ضربات على مطار رفيق الحريري في بيروت لإحباط عمليات تهريب الأسلحة.

فيما يلي قائمة نشرها موقع “ألما” بالطيارين والموظفين الإيرانيين المشاركين برحلات ماهان إيرا إلى لبنان وسوريا:

15. Mohammad Vali Karni محمدولی کرنی

16. Amir Tadayon Sepidan Jadid امیر تدین سپیدان جدید

17. Ali Aminizadeh? علی امینی‌زاده?

18. Hossein Nezam حسین نظام

19. Mohammad Ali Seyed Ahmadnejad Kareh Kamari محمدعلی سیداحمدنژاد کره کمری

20. Houtn Sallehi Shafa هوتن صالحی‌شفا

21. Arman Matbou Riahi آرمان مطبوع ریاحی

22. Soleiman Mohammadi سلیمان محمدی

23. Seyed Iman Assadi سید ایمان اسدی

24. Mohammad Mehdi Hasanzadeh محمدمهدی حسن‌زاده

25. Mohsen Arabian محسن عربیان

26. Mehdi Motahari مهدی مطهری

27. Mohammad Amin Jehad محمدامین جهاد

28. Hamed Farhadi حامد فرهادی

29. Hamid Reza Azimi حمیدرضا عظیمی

30. Hossein Parvan حسین پروان

31. Mohammad Nabi Farokhi محمدنبی فرخی

32. Fariborz Alizaedeh Shirazinejad فریبرز علی‌زاده شیرازی‌نژاد

33. Esmail Rahmati اسماعیل رحمتی

34. Vahid Bazrafshan وحید بذرافشان

35. Mohammad Looni محمد لونی

36. Javad Shooshtari pousti جواد شوشتری پوستی

37. Nourollah Amirabad Farahani نورالله امیرآبادی فراهانی

38. Arash Attaii آرش عطایی

39. Seyed Mostafa Sobhanian سیدمصطفی سبحانیان

40. Jalil Motaharizadeh جلیل مطهری‌زاده

41. Hamid Mohammad Hasanpour حمید محمد حسن‌پور

42. Hamed Pahlevani حامد پهلوانی

43. Amir Dornahi Nobari امیر درناهی نوبری

44. Amir Reza Sefidkar امیررضا سفیدکار

45. Reza Behseresht رضا به‌سرشت

46. Seyed Alireza Haji MirSadeghi سیدعلی‌رضا حاجی‌میرصادقی

47. Morteza Bayatpour مرتضی بیات‌پور

48. Seyed Amir Hossein Toranji سیدامیرحسین ترنجی

49. Alireza Sadripour علیرضا صدری‌پور

50. Ali Zaghari علی زاغری

51. Ali Sadrin Karami علی صدرین کرمی

52. Sepehr Kalantari سپهر کلانتری

53. Mohammad Reza Yousefzadeh Mahani محمدرضا یوسف‌زاده ماهانی

54. Gholamali Mohammad Alizadeh Shirazi غلامعلی‌محمد علی‌زاده شیرازی

55. Mohsen Takiani محسن تکیانی

56. Seyed Mohsen Shirkhani سیدمحسن شیرخانی

57. Shahab Shirkhani شهاب شیرخانی

58. Mohammad Reza Rezaei محمدرضا رضایی

59. Mohammad Pouya Amouii محمدپویا عمویی

60. Mohammad Mohsen Rahnama محمدمحسن رهنما

61. Ali Abdollahzadeh Khiabani علی عبدالله‌زاده خیابانی

62. Shahab Ghassemizadeh شهاب قاسمی‌زاده

63. Assadollah Teymouri اسدالله تیموری