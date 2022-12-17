بالأسماء والصور.. يستخدمون مطار رفيق الحريري الدولي لنقل أسلحة إيرانية إلى حزب الله!

نشر مركز “ألما” الإسرائيلي تقريراً مفصلاً مدعماً بالأدلة والوثائق، يثبت حجم التورط الكبير لشركة الطيران الخاصة “ماهان إير” في النشاطات العسكرية للحرس الثوري الإيراني، وعمليات نقل الأسلحة إلى كل من سوريا ولبنان.
ووفقاً للتقرير، فإن “ماهان إير” وهي شركة طيران عادية تهبط في مطارات مدنية، تشارك حاليًا في عمليات نقل أسلحة فيلق القدس إلى وجهات مختلفة في الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا والعراق واليمن ولبنان.
وأشار التقرير إلى أن الشركة تخدم الحرس الثوري الإيراني كمنصة مدنية لتهريب الأسلحة عبر وحدتهم الخاصة 190، وهذه الوحدة مسؤولة عن نقل الأسلحة الإيرانية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
في الماضي، كانت شركة الطيران تطير إلى العديد من الوجهات الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها، لكن توقفت هذه الرحلات في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين عندما فُرضت عقوبات أمريكية على الشركة.
ورصد التقرير خلال العام الحالي 110 رحلات لشركة “ماهان” إلى مطار دمشق الدولي، و39 رحلة على الأقل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، و12 رحلة إلى (مطار النيرب في حلب)، إضافة إلى رحلات إضافية لم يتم تسجيلها كرحلات مدنيّة قياسية، وبالتالي يصعب تحديد موقعها في تطبيقات التتبع.
وعرض مركز “ألما” تفاصيل عديدة عن أشخاص متورّطين بنقل الأسلحة الإيرانية، منهم رضا هاشم صفي الدين، وهو ابن رجل الدين ورئيس المجلس التنفيذي لحزب الله في لبنان وأحد القادة البارزين، وعمه هو عبد الله صفي الدين ممثل الحزب في إيران.
وقال المركز الإسرائيلي، إن رضا المتزوج من ابنة قاسم سليماني، يتنقل كثيراً بين طهران وبيروت، وهو الذي ينسّق عملية نقل الآليات العسكرية المتطورة والطيارات المسيّرة.
وأورد التقرير أسماء مسؤولين و63 طياراً في شركة “ماهان” متورّطين بتهريب الأسلحة الإيرانية إلى وكلاء طهران في سوريا ولبنان خلال عام 2022.
وكان على رأس القائمة اسم المدير العام للشركة حامد عرب نجاد خانوكي، وذكر التقرير إنه ضابط سابق في الحرس الثوري، وكان صديقاً قريباً من قاسم سليماني قبل اغتياله.
ويأتي هذا التقرير في أعقاب البلبلة الأمنية التي حدثت في مطار رفيق الحريري الدولي قبل أيام، حول تورط شركة “معراج” بعملية نقل لأسلحة إيرانية.
الوحدة 190
تتولى الوحدة 190 بصورة أساسية مهمة نقل وتهريب أسلحة إلى داخل مناطق صراعات لتقديمها إلى جماعات تخدم النشاطات الإيرانية التوسعية الساعية نحو «تصدير الثورة».
يقدر عدد أعضائها بما بين 200 و300 فرد، وتعتقد مصادر استخباراتية أميركية أن هذه الوحدة نقلت آلاف الأطنان من الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية في اليمن وحزب الله في لبنان والنظام السوري.
تستأجر “الوحدة 190″ التابعة لـ”فيلق القدس” والمتخصصة في مجال تهريب الأسلحة الإيرانية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، طيارين خصوصيين لهذه المهمة، يُعرفون بأنهم يحملون الأسلحة والمسافرين المقاتلين والخبراء، لأنها تريد أن تضمن أن يكون النقل آمناً.
ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مصادر أمنية وعسكرية إسرائيلية تحذيرها من قيام شركة طيران إيرانية المرتبطة بالحرس الثوري بتسيير رحلات لمطار رفيق الحريري في بيروت، بعد تعطل مهامها من خلال مطار دمشق الدولي.
وأشارت الصحيفة الى أنّ تل أبيب حذرت من أنها قد تنفذ ضربات على مطار رفيق الحريري في بيروت لإحباط عمليات تهريب الأسلحة.
فيما يلي قائمة نشرها موقع “ألما” بالطيارين والموظفين الإيرانيين المشاركين برحلات ماهان إيرا إلى لبنان وسوريا:
15. Mohammad Vali Karni محمدولی کرنی
16. Amir Tadayon Sepidan Jadid امیر تدین سپیدان جدید
17. Ali Aminizadeh? علی امینیزاده?
18. Hossein Nezam حسین نظام
19. Mohammad Ali Seyed Ahmadnejad Kareh Kamari محمدعلی سیداحمدنژاد کره کمری
20. Houtn Sallehi Shafa هوتن صالحیشفا
21. Arman Matbou Riahi آرمان مطبوع ریاحی
22. Soleiman Mohammadi سلیمان محمدی
23. Seyed Iman Assadi سید ایمان اسدی
24. Mohammad Mehdi Hasanzadeh محمدمهدی حسنزاده
25. Mohsen Arabian محسن عربیان
26. Mehdi Motahari مهدی مطهری
27. Mohammad Amin Jehad محمدامین جهاد
28. Hamed Farhadi حامد فرهادی
29. Hamid Reza Azimi حمیدرضا عظیمی
30. Hossein Parvan حسین پروان
31. Mohammad Nabi Farokhi محمدنبی فرخی
32. Fariborz Alizaedeh Shirazinejad فریبرز علیزاده شیرازینژاد
33. Esmail Rahmati اسماعیل رحمتی
34. Vahid Bazrafshan وحید بذرافشان
35. Mohammad Looni محمد لونی
36. Javad Shooshtari pousti جواد شوشتری پوستی
37. Nourollah Amirabad Farahani نورالله امیرآبادی فراهانی
38. Arash Attaii آرش عطایی
39. Seyed Mostafa Sobhanian سیدمصطفی سبحانیان
40. Jalil Motaharizadeh جلیل مطهریزاده
41. Hamid Mohammad Hasanpour حمید محمد حسنپور
42. Hamed Pahlevani حامد پهلوانی
43. Amir Dornahi Nobari امیر درناهی نوبری
44. Amir Reza Sefidkar امیررضا سفیدکار
45. Reza Behseresht رضا بهسرشت
46. Seyed Alireza Haji MirSadeghi سیدعلیرضا حاجیمیرصادقی
47. Morteza Bayatpour مرتضی بیاتپور
48. Seyed Amir Hossein Toranji سیدامیرحسین ترنجی
49. Alireza Sadripour علیرضا صدریپور
50. Ali Zaghari علی زاغری
51. Ali Sadrin Karami علی صدرین کرمی
52. Sepehr Kalantari سپهر کلانتری
53. Mohammad Reza Yousefzadeh Mahani محمدرضا یوسفزاده ماهانی
54. Gholamali Mohammad Alizadeh Shirazi غلامعلیمحمد علیزاده شیرازی
55. Mohsen Takiani محسن تکیانی
56. Seyed Mohsen Shirkhani سیدمحسن شیرخانی
57. Shahab Shirkhani شهاب شیرخانی
58. Mohammad Reza Rezaei محمدرضا رضایی
59. Mohammad Pouya Amouii محمدپویا عمویی
60. Mohammad Mohsen Rahnama محمدمحسن رهنما
61. Ali Abdollahzadeh Khiabani علی عبداللهزاده خیابانی
62. Shahab Ghassemizadeh شهاب قاسمیزاده
63. Assadollah Teymouri اسدالله تیموری