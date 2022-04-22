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بالأسماء: 14 سجينا فروا من سجن في طرابلس

منذ 7 ساعات
سجن - تعبيرية

سجن - تعبيرية

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تمكن 14 سجينا بالفرار صباح اليوم من داخل سجن الشرطة العسكرية في القبة – ثكنة بهجت غانم، والفارون هم:
“ع.ح” سوري الجنسية
“ع.د” لبناني الجنسية
“ك.ص” لبناني الجنسية
“م.ع” لبناني الجنسية

“ع.م” لبناني الجنسية
“ا.ق” لبناني الجنسية
“م.ش” لبناني الجنسية

“م.س” لبناني الجنسية
“ع.ح” لبناني الجنسية
“و.ع” لبناني الجنسية
“ا.ق” لبناني الجنسية
“ع.ع” لبناني الجنسية
“م.ع” لبناني الجنسية
“خ.خ” لبناني الجنسية

وبحسب مصادر صحفية، تمكنت القوى الامنية  حتى اللحظة من القاء القبض على ٧ فارين ولم تعرف بعد حتى الساعة أسمائهم، فيما البحث مستمر عن البقية تمهيدا لتوقيفهم حيث لا تزال أيضا الجهة التي اتجهوا اليها مجهولة.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث حصل منذ أشهر حادثة مشابهة لها في سجن بعبدا حيث فرّ 69 سجينا بعد ان حطموا أبواب الزنزانات.

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