بالأسماء.. 7 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل في النبطية جنوب لبنان

قال مدير مستشفى وثلاثة مصادر أمنية لبنانية إن عشرة مدنيين، من بينهم ثلاثة أطفال، استشهدوا في وابل من الضربات الإسرائيلية على قرى في جنوب لبنان (الأربعاء 14-2-2024)، في وقت قالت فيه إسرائيل إنها ردت على إطلاق حزب الله لصواريخ أدت إلى مقتل جندية.

وقال مصدران أمنيان إن امرأة وطفليها لاقوا حتفهم في قصف إسرائيلي لقرية الصوانة.

وأدى هجوم على مبنى في النبطية لاستشهاد طفل وخمس نساء ورجلا، بحسب حسن وزني مدير مستشفى المدينة وثلاثة مصادر أمنية أخرى.

وقال وزني لرويترز إن سبعة آخرين وصلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد القصف.

ونعت جمعية هونين الخيرية ابن البلدة حسين أحمد ضاهر برجاوي وعائلته ا جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على منزلهم الكائن في مدينة النبطية، وهم:

زوجته أمل محمود عودة

ابنته اماني حسين برجاوي

ابنته زينب حسين برجاوي

اخته فاطمة أحمد برجاوي

وابنتها غدير عباس ترحيني

وابن بنته زينب الطفلين

محمود علي عامر

فيما تم انتشال حسين وهو شقيق محمود، مصاباً من نحت الأنقاض، في حال حرجة.

وقال حزب الله ومصادر أمنية إن أربعة من مقاتلي الحزب قتلوا في ضربات منفصلة.

ولم يعلن حزب الله عن أي عمليات اليوم الأربعاء. وقال رئيس مجلسه التنفيذي إن الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية اليوم “لا يمكن أن تمر دون رد”.

وقالت إيلانا شتاين المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية إن وابل الصواريخ الذي أُطلق من لبنان أدى إلى مقتل جندية إسرائيلية ونقل ثمانية آخرين إلى المستشفى.

وأضافت “مثلما أوضحنا مرارا، إسرائيل ليست مهتمة بحرب على جبهتين. لكن سنرد بقوة إذا تعرضنا للاستفزاز”.

وأردفت “الواقع الحالي لا يطاق بعد تهجير آلاف الإسرائيليين وعدم قدرتهم على العودة إلى ديارهم. يجب أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم والعيش في سلام وأمن”.

وقالت شتاين والجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن الجيش رد على إطلاق صواريخ عبر الحدود من لبنان.

وذكر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أنه على الرغم مما وصفه بالمكاسب ضد حزب الله، فإن “الوقت غير مناسب للتوقف”. وعقد هاليفي سلسلة اجتماعات مع رؤساء البلديات المحلية في شمال إسرائيل اليوم الأربعاء.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قال في خطاب بثه التلفزيون أمس الثلاثاء إن الحزب لن يتوقف عن تبادل إطلاق النار ما لم يتم التوصل إلى إطلاق نار كامل في غزة.

وأضاف “عندما يقف إطلاق النار في غزة سنوقف إطلاق النار في الجنوب”.

وأدى القصف عبر الحدود إلى مقتل ما يزيد عن 200 شخص في لبنان، من بينهم أكثر من 170 من مقاتلي حزب الله، بالإضافة إلى نحو 12 من جنود إسرائيل وبعض مدنييها. كما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المناطق الحدودية بالبلدين.