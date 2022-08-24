بالارقام.. حمية يكشف ما أدخله مرفأ بيروت إلى الخزينة في شهر واحد

يحاول بعض وزراء حكومة تصريف الاعمال اثبات بالوقائع ان لبنان بلد يحمل ثروات مالية جيدة، وسط ادارة سياسية فاسدة تأكل الاخضر واليابس، وللمرة الثانية يخرج وزير الاشغال علي حمية لإثبات ان تفعيل المرافئ العامة مهم جداً لواردات الدولة.

بحيث غرّد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة: “تفعيل المرافق العامة بالأرقام: مرفأ بيروت لوحده رفد الخزينة العامة في شهر واحد ما يفوق ١٣ مليون دولار وبلغت ايراداته اليومية ما فوق نصف مليون دولار، وبعد ٣ أشهر من اليوم وبعد إقرار الجدول رقم ٩ نسعى لأن تصبح إيراداته ما يقارب ١٠ مليون دولار شهرياً، التفعيل فعل مش شعار”.

تفعيل المرافق العامة بالأرقام:#مرفأ_بيروت لوحده :

-رفد الخزينة العامة في شهر واحد ما يفوق ١٣ مليون دولار

-بلغت ايراداته اليومية ما فوق نصف مليون دولار

-بعد ٣ أشهر من اليوم-وبعد إقرار الجدول رقم ٩-نسعى لأن تصبح إيراداته ما يقارب ١٠ مليون دولار شهرياً #التفعيل_فعل_مش_شعار pic.twitter.com/TExMDHFhTE — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) August 24, 2022