بالتزامن مع إعداد خطة إسرائيلية للهجوم على لبنان.. ما هو موقف البنتاغون؟

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تريد حربا إقليمية أوسع نطاقا في الشرق الأوسط وذلك في الوقت الذي أقر فيه الجيش الإسرائيلي خططا عملياتية لهجوم في لبنان.

وقال الميجر جنرال باتريك رايدر “لن أخوض في افتراضات وأتكهن بما قد يحدث بخلاف القول بأنه لا أحد يريد رؤية حرب إقليمية أوسع نطاقا”.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إنه وافق على خطط عملياتية لتنفيذ هجوم في لبنان في وقت تصعد فيه إسرائيل وجماعة حزب الله من حدة خطابهما وهو ما قد يؤدي إلى شن حرب.

وأضاف الجيش “في إطار تقييم الوضع، جرت الموافقة على خطط عملياتية لشن هجوم في لبنان والتصديق عليها، واتخذت قرارات حيال مواصلة زيادة جاهزية القوات في الميدان”.

يذكر أن إسرائيل كانت هددت بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، زاعمة أنها تريد استعادة الهدوء على الحدود مع لبنان حتى يتمكن آلاف الإسرائيليين من العودة إلى المنطقة من دون خوف من الهجمات الصاروخية.

فيما استمر التصعيد واتسعت دائرة الاستهداف الإسرائيلية حتى تجاوزت شمال نهر الليطاني بضعة كيلومترات.

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من أكتوبر الفائت، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفاً متبادلاً بشكل شبه يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط العشرات.

في المقابل، أحصى الجانب الإسرائيلي مقتل عسكريين ومدنيين بنيران مصدرها جنوب لبنان.

ومنذ أسابيع تشن إسرائيل غارات جوية أكثر عمقاً داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفة مواقع لحزب الله، ما زاد المخاوف المحلية والدولية مؤخراً من اندلاع حرب مفتوحة.كما نفذت عدة ضربات على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في حزب الله وحماس على السواء.