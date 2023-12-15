الجمعة 2 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 15 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالتزامن مع جلسة الحكومة.. اعتصام للعسكريّين المتقاعدين وقطع طرقات

منذ 38 دقيقة
الحكومة - لبنان

الحكومة - لبنان

A A A
طباعة المقال

نفّذ عدد من العسكريّين المتقاعدين اعتصامًا في ​ساحة رياض الصلح​، قبيل جلسة ​مجلس الوزراء​ في السّراي الحكومي.

وتم إغلاق المدخل الأوّل للسراي الحكومي وسط انتشار للقوى الأمنية لتأمين دخول الوزراء إلى الجلسة.

وأشعل العسكريون المتقاعدون الدواليب وقطعوا طريق زقاق البلاط.

وكان دعا حراك ​العسكريين المتقاعدين​، أمس، جميع العسكريّين المتقاعدين وروابط القطاع العام في مختلف المناطق اللبنانية، إلى “الاعتصام والتّظاهر يوم الجمعة السّاعة العاشرة صباحًا، أمام مقرّ مجلس الوزراء في رياض الصلح”، وحثّهم على “القيام بأوسع حشد ممكن، لإعلاء الصّوت في مواجهة هذه السّلطة الظّالمة، الّتي تنكّرت لتضحيات الشّهداء والمعوّقين، وأمعنت في إفقار وتجويع المتقاعدين، الّذين أفنوا زهور أعمارهم في سبيل الدّفاع عن الوطن وحماية شعبه”.

    المصدر :
  • المركزية

المزيد من أخبار لبنان

القضاء
"نادي القضاة": الحرب على وجودنا ودورنا لا تزال مستمرة
النائب ميشال موسى
موسى: لا قطب مخفيّة في مسألة التمديد لقائد الجيش
مروان حمادة
حمادة: اليوم سيكون حاسماً

الأكثر قراءة

رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب
وهاب يُطالب "حزب الله" بوقف عملياته: تعبنا.. ولم يُخفّف الضغط عن غزة
جنود من جيش الاحتلال في غزة
غزة تحت النار
لماذا لا تتم تسوية غزة بالأرض من الجو؟.. محلل إسرائيلي يكشف الأسباب
جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
عزلة دولية وخسائر عسكرية هي الأكبر منذ بدء الغزو.. الجيش الإسرائيلي يعاني!