بالتزكية.. جبران باسيل رئيساً للتيار الوطني الحرّ

أعلن رئيس هيئة الإشراف على انتخابات رئاسة التيار الوطني الحرّ، أمين سر التيار جهاد سلام، بيان جاء فيه: “عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة 25 آب 2023، اجتمعت لجنة قبول التراشيح ودرست ترشيح اللائحة المقدّمة من المرشح النائب جبران باسيل لمركز رئيس التيار والسيدة مارتين نجم كتيلي لمركز نائبة الرئيس للشؤون السياسية والسيد غسان خوري لمركز نائب الرئيس للشؤون الإدارية”.

وتابع، “بعد الاطّلاع على كافة المستندات المرفقة حسب التعاميم الصادرة ومطابقتها، قررت قبول التراشيح”.

وأضاف البيان، ” على الأثر، في تمام الساعة التاسعة والربع، اجتمعت هيئة الإشراف على انتخابات رئاسة التيار، واطّلع المجتمعون على طلب الترشيح الوحيد المقدّم بتاريخ 25 آب 2023 وعلى قرار لجنة قبول التراشيح، وعليه تعلن الهيئة فوز اللائحة الوحيدة بالتزكية لولاية تمتد من 15 أيلول 2023 حتى 15 أيلول 2027 المؤلفة من:

جبران باسيل: رئيس

مارتين نجم كتيلي: نائبة الرئيس للشؤون السياسيّة

غسان خوري: نائب الرئيس للشؤون الإدارية”.