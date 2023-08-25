الجمعة 9 صفر 1445 ﻫ - 25 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالتزكية.. جبران باسيل رئيساً للتيار الوطني الحرّ

منذ 3 دقائق
جبران باسيل

جبران باسيل

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس هيئة الإشراف على انتخابات رئاسة التيار الوطني الحرّ، أمين سر التيار جهاد سلام، بيان جاء فيه: “عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة 25 آب 2023، اجتمعت لجنة قبول التراشيح ودرست ترشيح اللائحة المقدّمة من المرشح النائب جبران باسيل لمركز رئيس التيار والسيدة مارتين نجم كتيلي لمركز نائبة الرئيس للشؤون السياسية والسيد غسان خوري لمركز نائب الرئيس للشؤون الإدارية”.

وتابع، “بعد الاطّلاع على كافة المستندات المرفقة حسب التعاميم الصادرة ومطابقتها، قررت قبول التراشيح”.

وأضاف البيان، ” على الأثر، في تمام الساعة التاسعة والربع، اجتمعت هيئة الإشراف على انتخابات رئاسة التيار، واطّلع المجتمعون على طلب الترشيح الوحيد المقدّم بتاريخ 25 آب 2023 وعلى قرار لجنة قبول التراشيح، وعليه تعلن الهيئة فوز اللائحة الوحيدة بالتزكية لولاية تمتد من 15 أيلول 2023 حتى 15 أيلول 2027 المؤلفة من:
جبران باسيل: رئيس
مارتين نجم كتيلي: نائبة الرئيس للشؤون السياسيّة
غسان خوري: نائب الرئيس للشؤون الإدارية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    طلال سلمان
    "خانه العمر ولم يخنه القلم".. نقابة الصحافة نعت طلال سلمان
    اليونيفيل
    لبنان يرفض مسودة التجديد لليونيفيل
    تشييع النقيب الطيار جوزيف حنا
    قيادة الجيش وأهالي بلدة دبل ودّعوا النقيب جوزيف حنا

    الأكثر قراءة

    الأمن العام
    الأمن العام يحذر من استخدام تطبيق "MOMONDO"
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين
    إعلان مقتل "يفغيني بريغوجين" بشكل رسمي.. هل نفذ بوتين انتقامه!؟
    من موقع تحطم الطائرة التي كانت تقل بريغوجين ورفاقه
    من هو القائد البارز التي قتل في تحطم الطائرة مع يفغيني بريغوجين؟