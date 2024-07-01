بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.. دورة للتدريب النقابي ل FENASOL

أقيمت الدورة الثانية من برنامج التدريب الذي بدأها الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) مع منظمة العمل الدولية ILO وأطراف الثلاثية التمثيل من خلال مشروع “سوليفام” بإشراف المدرب الدولي الدكتور غسان صليبي والوحدة القانونية وفريق المدربين في الإتحاد الوطني، وتمحورت الحصص حول “قانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية ، بخاصة للعاملين في القطاعات غير المنظمة ومنها: قطاع البناء والصناعات الغذائية والعاملين في الزراعة”، وفق بيان عن الاتحاد.

في هذا الإطار رحب رئيس الإتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله بالحضور، وأكد ” أهمية هذه الدورات التي سوف يتم تخريج كادر نقابي من العاملات والعمال في هذه القطاعات ، والذي سيصار خلال الفترة المقبلة إلى تطوير منظمين نقابيين في هذه القطاعات الثلاثة، وذلك من خلال مشروع “سوليفام” .

كما جرى عقد الورشة الثانية وتم عمل المجموعات فيها وتوزيع العمل والنقاش على كيفية خلق وعي نقابي لدى العاملين في هذه القطاعات من أجل الوصول الى حق التنظيم النقابي وتطبيق القوانين وتحويل العاملين في القطاعات الثلاثة الغير نظامية الى القطاع النظامي، وصولاً إلى تطبيق القوانين والتشريعات على هذه الفئات من العاملين في هذه القطاعات. وقد أثنى المشاركون على “اهمية هذه الدورات التي يشاركون فيها والتي زادت من معرفتهم” .

وتجدر الاشارة الى أنه حتى نهاية هذه الدورات، سوف يكون هذا الكادر أصبح جاهزاً للعمل في إطار عملهم كمنظمين نقابيين و نقابيات في هذه القطاعات وسوف يتم الأحد القادم بتاريخ 7/7/2024 أيضا المشاركة للكادرات النقابية وصولاً الى المرحلة الرابعة من هذه الدورات التي سوف تتم خلال شهر تموز ومن بعدها سوف يتم تقييم هذا العمل وكيفية الاستمرار فيه وتوزيع شهادات للمشاركين .