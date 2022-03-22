بالتعاون مع منظمة "CEPOL" ورشة عمل حول آليات مكافحة الإرهاب

بالتعاون مع منظمة CEPOL “الوكالة الأوروبية المعنية بالتدريب” عقدت معاونة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير برعاية المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري وإشرافه، ورشة العمل تتمحور حول طرق مكافحة طرق تمويل الارهاب.

حضر الورشة قاضية التحقيق العسكري ندى الأسمر، مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي رولان شرتوني ووفد عسكري ممثلا الأجهزة الأمنية كافة، كما حضر رئيس هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور.

تمحورت الورشة حول مكافحة طرق تمويل الإرهاب والتحقيقات الأولية التي تجريها الضابطة العدلية في جرائم الإرهاب، والإجراءات الاستباقية لتفادي وقوع مثل هذه الجرائم، بالإضافة الى التحقيقات الاستنطاقية.