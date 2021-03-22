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بالتفاصيل.. اعتماد نظام المفرد والمزدوج لدى إخضاع السيارات للمعاينة الميكانيكية

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 22 - مارس - 2021 1:27 مساءً
قسم المعاينة الميكانيكية

قسم المعاينة الميكانيكية

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أصدرت المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم تعميماً جديداً يقضي باعتماد نظام “المفرد والمزدوج” خلال إخضاغ السيارات للمعيانية الميكانيكية في المراكز والفروع.

وجاء في التعميم: “ينظم الدخول إلى مراكز المعاينة الميكانيكية بين الساعة السادسة والنصف صباحأ والرابعة والنصف بعد الظهر، على أن يتم اعتماد نظام المفرد والمزدوج على الشكل التالي:

أيام الإثنين والأربعاء والجمعة : للسيارات ذات الأرقام المزدوجة
أيام الثلاثاء والخميس والسبت: للسيارات ذات الأرقام المنفردة”.

ودعا التعميم إلى “التشدد بضرورة تأمين سبل الوقاية من فيروس كورونا لا سيما إلزامية وضع كمامة وقفازات لليدين لجميع العاملين في مراكز المعاينة الميكانيكية وإستعمال المعقمات للحد من إنتشار الفيروس، وتنظيم الدخول والخروج وإجراءات المعاينة بشكل يؤمن أكبر قدر ممكن من التباعد الإجتماعي المطلوب كما يطلب أيضا من المواطنين إستعمال الكمامة بشكل إلزامي”.

 

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