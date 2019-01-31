بالتفاصيل.. الإعلان عن الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري

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أصدر رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال عون، الخميس، مرسوما بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري.

وأعلن مدير عام رئاسة الجمهورية، الدكتور انطوان شقير، مراسيم تشكيل الحكومة وهي ثلاثة:

– مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة يوقعه الرئيس عون منفردا.

– مرسوم تكليف الرئيس الحريري يوقعه الرئيس عون منفردا.

– مرسوم تأليف الحكومة يوقعه الرئيسان عون والحريري.

وتتكون الحكومة اللبنانية الجديدة من 30 وزيرا، بينهم 3 وزراء لـ حزب الله.

وشملت التشكيلة جميل جبق وزيرا للصحة وهو تابع لحزب الله، وجبران باسيل وزيرا للخارجية وريا حسن وزيرة للداخلية.

وفي وقت سابق، عرض رئيس الحكومة، الحريري، التشكيلة الحكومية على الرئيس اللبناني، مساء الخميس.

وينهي اتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة نحو تسعة أشهر من التشاحن حول توزيع المناصب الوزارية.

وستكون هذه ثالث حكومة برئاسة الحريري، الذي تعهد بإجراء الإصلاحات اللازمة لوضع المالية العامة على مسار مستدام والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي الضعيف.

وقال سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، في مؤتمر صحافي متلفز، الخميس، قبيل إعلان الحكومة، إن القوات اللبنانية تساهم بولادة الحكومة بعد تعطيل من بعض الجهات بمطالب غير معقولة، موضحا أن القوات اللبنانية قبلت بحقيبة وزارة التنمية الإدارية في التشكيلة الحكومية الجديدة.

وذكر أن القوات اللبنانية عرضت التخلي عن وزارة الثقافة مقابل وزارة التنمية الإدارية إذا كان ذلك سيعجل بإعلان التشكيلة. وألمح إلى أنه لا توجد وزارات حقيرة بل أناس حقراء، على حد كلماته.

وصرح الرئيس سعد الحريري بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة عبر حسابه على تويتر “إلى العمل”

وقد ادلى امين عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل التشكيلة الحكومية النهائية، وتوزّعت الحقائب الوزارية على الشكل التالي:

رئيس الحكومة: سعد الحريري (تيار المستقبل)

نائب رئيس مجلس الوزراء: غسان حاصباني (القوات اللبنانية)

وزيرة الداخلية والبلديات: ريا الحسن (تيار مستقبل)

وزير الدفاع: الياس بو صعب (رئاسة الجمهورية)

وزير الصحة العامة: جميل جبق (حزب الله)

وزير الخارجية والمغتربين: جبران باسيل (التيار الوطني الحر)

وزير المالية: علي حسن خليل (حركة أمل)

وزير العدل: ألبير سرحان (رئاسة الجمهورية)

وزير الاتصالات: محمد شقير (مستقبل)

وزير الطاقة والمياه: ندى بستاني (التيار الوطني الحر)

وزير الاشغال العامة والنقل: يوسف فنيانوس (تيار المردة)

وزير التربية والتعليم العالي: أكرم شهيب (التقدمي الاشتراكي)

وزير العمل: كميل أبو سليمان (القوات اللبنانية)

وزير الاقتصاد والتجارة: منصور بطيش (مستقبل)

وزير الإعلام: جمال الجراح (حصة المستقبل)

وزير المهجرين: غسان عطالله (حركة أمل)

وزير الشباب والرياضة: محمد فنيش (حزب الله)

وزير السياحة: افديس كيدانيان (الطشناق)

وزير البيئة: فادي جريصاتي (التيار الوطني الحر)

وزير الزراعة: حسن اللقيس (حزب الله)

وزير الصناعة: وائل أبو فاعور (التقدمي الاشتراكي)

وزير الثقافة: محمد داوود

وزير دولة لشؤون مجلس النواب: محمود قماطي

وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية: مي شدياق (القوات اللبنانية)

وزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات: عادل أفيوني (مستقبل)

وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية: سليم جريصاتي (رئاسة الجمهورية)

وزيرة دولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي والمرأة: فيوليت خيرالله الصفدي (مستقبل)

وزير الشؤون الاجتماعية: ريشارد قيومجيان (القوات اللبنانية)

وزير دولة لشؤون التجارة الخارجية: حسن مراد ( رئاسة الجمهورية)

وزير دولة لشؤون النازحين: صالح الغريب