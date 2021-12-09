بالتفاصيل.. التفتيش المركزي يطلق تقريره التمهيدي عن برنامج التفتيش الشامل

أطلق التفتيش المركزي من خلال المفتشية العامة الادارية، في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، تقريره التمهيدي عن برنامج التفتيش الشامل.

تم اعداد التقرير، بحسب بيان، وفقا لاستمارة تفتيش شامل تم ارسالها الى 92 ادارة ومؤسسة عامة من خلال منصة التفتيش المركزي IMPACT في الفترة الممتدة بين حزيران وتشرين الثاني 2021، بهدف مسح وتقييم واقع الإدارة العامة الحالي في لبنان على مختلف الأصعدة، لأجل تحديد الفرص والتحديات في تطوير العمل الإداري.

بلغ عدد الادارات والمؤسسات المستجيبة للاستمارة 77 حتى تاريخه بناء على التقرير. وتم تكوين الارقام والنسب الواردة في التقرير وتحليلها من خلال لوحات بيانات تفاعلية. يختتم التقرير بتوصيات من شأنها تحسين أساليب العمل الإداري وتصويب مكامن الخلل التي تشكل بيئة خصبة للفساد.

تنقسم استمارة التفتيش الشامل الى 6 اقسام تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، الرقابة الداخلية، الإدارة المالية، العلاقة مع المواطنين، تكنولوجيا المعلومات، بالاضافة إلى حق الوصول إلى المعلومات.

أبرز الارقام التي تحدث عنها التقرير تشير الى انه من اصل 47 إدارة ومؤسسة عامة مستجيبة، %55 منها لا تملك أي خطة استراتيجية. %23 منها فقط أعدت خطة استراتيجية ووافقت عليها. 65% من اصل 51 ادارة يطبق نظام الرقابة الداخلية مقابل اعلان 35% منها عن عدم توفر نظام للرقابة الداخلية فيها، 35% من المباني الحكومية التابعة للادارات والمؤسسات العامة يملك نظاما لتلقي الشكاوى، 17% من الانظمة الموجودة ممكنن، تم معالجة 73% من الشكاوى التي بلغ عددها الـ1640 مع بداية العام 2020، 53% من الادارات تمسك بمحاسبة المواد لديها مقابل 47% لا تملك اي محاسبة مواد، توفر شبكة الانترنت بنسبة 70% في المباني الحكومية، تكليف 71% من الادارات والمؤسسات العامة موظفا لديها للنظر في طلبات الحصول على المعلومات.

أما أبرز التوصيات الصادرة في التقرير تنقسم الى طابع اول يرتبط بتطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء مع تفعيل الالتزام ومعظمها يتعلق بتفعيل الرقابة الداخلية لرئيس الوحدة، تطبيق أحكام النصوص القانونية التي ترعى محاسبة المواد لتبيان الموجودات، إلزام أشخاص القانون العام المشمولين بأحكام القانون 28/2017 (قانون حق الوصول إلى المعلومات) تكليف موظف لمتابعة طلبات الاستحصال على المعلومات والاستجابة لها

اما الطابع الثاني للتوصيات يتعلق بتطوير العمل الاداري من خلال توعية الإدارات والمؤسسات العامة على أهمية التخطيط الاستراتيجي، تطوير نظام تقييم أداء الموظفين، مكننة أنظمة الشكاوى في الإدارات والمؤسسات العامة، تدريب الموظفين المؤهلين في الإدارات للقيام بأعمال الصيانة على الأنظمة المعلوماتية، الحفاظ على سلامة البيانات على الأنظمة المعلوماتية، التمني على مقام رئاسة مجلس الوزراء حث الإدارات والمؤسسات العامة استخدام منصة IMPACT لجهة تحميل أعمالها الإدارية ضمن برنامج “الأعمال الإدارية” الذي أطلقه التفتيش المركزي لتشكيل قاعدة بيانات إلكترونية موحدة، تستطيع الجهات الرقابية كل باختصاصها استخدام البيانات بشكل ممكنن لتسريع التدقيق والرقابة على المؤسسات في قراراتها واعمالها الادارية لإرساء دولة القانون بكل شفافية.

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