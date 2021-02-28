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بالتفصيل.. إليكم مراحل توزيع لقاحات كورونا على اللبنانيين

28 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2021 8:04 مساءً
وزارة الصحة اللبنانية

وزارة الصحة اللبنانية

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نشرت وزارة الصحة العامة اليوم الأحد، مراحل توزيع لقاحات كورونا على اللبنانين على الشكل الآتي:

– المرحلة الأولى: العاملون في القطاع الصحي، الفئة العمرية 75 وما فوق، الفئة العمرية 74-65، الفئة المرية 64-55 التي تعاني من مرض مزمن، العاملون في فرق الترصد الوبائي والتابعون لوزارة الصحة العامة.

– المرحلة الثانية:الفئة العمرية 64-55 التي لم يشملعم التطعيم سابقًا، العاملون في القطاع الرعاية الصحية الاولية، الأشخاص الذين هم على تماس مباشر بالمواطنين، الأشخاص والعاملون في مأوى العجزة، ودور الرعاية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، والسجون.

– المرحلة الثالثة: المعلمون والعاملون في المدارس والحضانات، العاملون المعرضون لانتقال العدوى، عاملون آخرون في قطاع الرعاية الصحية الأولية، الأشخاص الذين يعتنون بأفراد من عائلتهم في سن ال 65 وما فوق، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

– المرحلة الرابعة: عامة المواطنين.

 

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