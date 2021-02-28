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بالتفصيل.. بيان من إدارة الكوارث حول تعديلات مراحل التخفيف التدريجي لقيود كورونا

28 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2021 8:37 مساءً
عناصر من الجيش اللبناني

عناصر من الجيش اللبناني

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إلحاقاً للبيانات التنفيذية للقرار 96/م ص تاريخ 6/2/2021 المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق تقرر:

1- يبقى تدبير حظر اخروج والولج معمولاً به اعتباراً من الساعة 20:00 ولغاية الساعة 5:00 مع إلزماية ارتداء الكمامة عند التنقل والتجول
2- تمنع التجمعات على الشواطئ والأرصفة (باستثناء الرياضة الفردية) وتبقى الحدائق العامة مغلقة.
3- تمنع كافة التجمعات والمناسبات الدينية والاجتماعية.
4- يتم التقيد بعدد 3 أشخاص ضمناً السائق عند الانتقال بواسطة السيارات العمومية و 50% من سعة باقي وسائل النقل العامة مع إلزامية ارتداء الكمامة.
5- يستثنى من أحكام البند “1” أعلاه العاملين في القطاعات المسموح لها بالعمل 24 ساعة حيث يسمح لهم بالتنقل ضمن حظر التجول وفقاً لدوام عملهم بجسب ما هو وارد في الجداول المفصلة التي تبين القطاعات المشمولة بالفتح ودوام عملها والأذونات المطلوبة:

 

 

 

 

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