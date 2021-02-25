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بالتفصيل.. وزارة الاقتصاد حددت سعر ووزن الخبز "الأبيض"

25 - فبراير - 2021
وزارة الاقتصاد

وزارة الاقتصاد

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اعلنت ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ الجدول الأسبوعي لأسعار مبيع دقيق ​القمح​ و​الخبز​ اللبناني الأبيض، وذلك استناداً الى سعر القمح في ​البورصة العالمية​، وسعر صرف ​الدولار​، وسعر ​المحروقات​، وحفاظًا على ​الأمن​ الغذائي، وبناءً على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، وقد حدد كما يلي:

حدّد سعر طن دقيق القمح المعدّ لإنتاج الخبز اللبناني “فئة 85″، أرض المطحنة، بمبلغ 957.000 ل.ل، كحدٍ أقصى.

حدّد سعر طن دقيق القمح “Zero” فئة 65، أرض المطحنة ، بمبلغ 1.198.000 ل.ل، كحدٍ أقصى.

حدّد سعر طن دقيق القمح “Extra” فئة 55، أرض المطحنة ، بمبلغ 1.235.000 ل.ل، كحدٍ أقصى.

حدد سعر طن دقيق القمح “Super Extra” فئة 45 وكافة الفئات الاخرى، أرض المطحنة، بمبلغ 1.355.000 ل.ل كحدٍ أقصى.

تحدد كلفة نقل ​الطحين​ إلى الأفران والمخابز وفقًا للجدول التالي:

مسافة 1-37 كلم سعر النقل: 30,000 ل.ل

مسافة 38-60 كلم سعر النقل: 40,000 ل.ل

مسافة61-85 كلم سعر النقل: 50,000 ل.ل

مسافة 86-130 كلفة سعر النقل: 65,0000 ل.ل

كما حدد سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض” وفقاً لما يلي:

– ربطة حجم كبيــــر: وزن 910 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 2500 ليــــرة لبنانية كحدٍ أقصى.

– ربطة حجم وســـط: زنة 430 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 1750 ليــــــرة لبنانية كحدٍ أقصى.

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