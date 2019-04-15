بالتنسيق مع الأمن السعودي.. ضبط 800 ألف قرص كبتاغون بلبنان

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أكدت الشرطة اللبنانية ضبطها 800 ألف قرص كبتاغون بقيمة 12 مليون دولار ، لافتة إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع أجهزة الأمن السعودية.

وبحسب تقرير صادر عن المرصد الفرنسي للمخدرات والإدمان (OFDT) فإن الكبتاغون هو أمفيتامين مُستخلص من عقار نفسي قديم يُصنع في لبنان على وجه الخصوص وربما في سوريا والعراق أيضًا مُستهدفًا المملكة العربية السعودية في المقام الأول كما نشر في صحيفة لوريان لو جور اللبنانية – الفرنسية.

المزيد من الأخبار

جنبلاط: خطوة باسيل ناقصة

جنبلاط: نرفض زيارة حارة حريك

وأعلنت قوات الأمن الداخلي اللبنانية في بيان لها يوم السبت أن حملة الضبط تمت في التاسع من إبريل موضحةً أن 142.5 كيلو غرامًا من الكبتاغون أي ما يعادل 814 ألف قرص بقيمة 12 مليون دولار عُثر عليها مخبأة في شاحنة تبريد.

 

المصدر: العربية.نت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

44 عاماً على حرب لبنان.. أتتكرر المأساة؟!

أخبار لبنان

“المعلومات” مستمرة بتطهير الجسم القضائي

أخبار لبنان

فرعية طرابلس… “المستقبل” يحشد والحماسة غائبة

أخبار لبنان

نفيٌ لوجود اتجاه لـ”معاقبة” بري

أخبار لبنان

النواب يرفضون خفض رواتبهم

أخبار لبنان

واشنطن تطالب بالتزام العقوبات على حزب الله