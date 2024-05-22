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بالجرم المشهود.. أوقفا أثناء ترويجهما مواد مخدّرة

منذ 3 دقائق
الموقوفين

الموقوفين

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صدر عن المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بترويج المخدّرات في محلّة السانت تيريز – الحدت.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشّعبة الى تحديد هويتَيهما، وهما:

ح. ع. (من مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني) مطلوب للقضاء بجرم مخدّرات وصادر بحقّه حكم مؤبد.
م. م. (من مواليد عام ۱۹۸۸، سوري)، وهو من أصحاب السّوابق بجرم الإتجار بالبشر.
بتاريخ 24-4-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيفهما بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج مواد مخدّرة في محلّة السانت تيريز، على متن دراجة آليّة نوع سويت، تمّ ضبطها. وأثناء عملية التّوقيف شهر أحدهما مسدّساً حربيًّا بوجه عناصر الدّورية الذين تمكّنوا من السّيطرة عليه وتجريده من مسدّسه وضبطه مع ممشط و٤ طلقات صالحة للاستعمال.

بتفتيش المشتبه فيهما والدّراجة، تم ضبط كميّة من المواد المخدّرة المختلفة والموزّعة والمعدّة للتّرويج داخل 82 طبّة بلاستيكيّة من الكوكايين و11 مظروفا من حشيشة الكيف.

بالتًحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.

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