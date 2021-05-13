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بالجرم المشهود.. توقيف مروّج مخدّرات وأحد زبائنه

13 - مايو - 2021
آخر تحديث: 13 - مايو - 2021 3:23 مساءً
عناصر من شعبة المعلومات

عناصر من شعبة المعلومات

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صدر عن المديريـة العامـة لقوى الأمن الداخـلي ـ شعبـة العلاقات العامة البلاغ التالـي:

في إطار ملاحقة تجّار ومروجي المواد المخدّرة وتوقيفهم، وبعد أن توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات من داخل إحدى الشقق في محلّة برج حمود.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويته ومكان أقامته في برج حمود، ويدعى:

-ع. ح. (من مواليد عام ۱۹۸6، لبناني)

بتاريخ 2021-5-6، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، بعد مداهمة منزله في المحلة المذكورة، وذلك أثناء قيامه ببيع المخدّرات إلى أحد زبائنه -الذي تم توقيفه أيضاً- ويدعى:

– ج. أ. (من مواليد عام ۱۹۸4، لبناني)

كذلك جرى توقيف والدة المروج، المدعوّة: – س. ح. (من مواليد عام 1966، لبنانية) التي تقيم معه.

بتفتيش المنزل، جرى ضبط كميّة من حشيشة الكيف وحبوب مخدّرة وعبوات أدوية فارغة، وحقن طبيّة ودفاتر ورق لف سجائر، و /3/ أجهزة خلوية.

بالتحقيق معهم، اعترف الأول بترويج المخدّرات من داخل شقته منذ قرابة سنة ونصف السّنة، واعترف الثاني بتعاطي المخدرات، في حين اعترفت والدة المروّج بعلمها بما يقوم به ولدها.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً إشارة القضاء.

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