الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 ﻫ - 29 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالجرم المشهود.. توقيف سارق دراجات آلية

منذ 24 ثانية
توقيف-تعبيرية

توقيف-تعبيرية

A A A
طباعة المقال

صـدر عـن المديـريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التالي:

” في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت لمكافحة عمليات سرقة الدّراجات الآليّة، بعد أن كَثُرَت هذه العمليات في الآونة الأخيرة ضِمن مختلف مناطق العاصمة.

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت إحدى دوريّاتها بتاريخ 26-6-2022، من توقيف أحد المشتبه فيهم، بالجرم المشهود، أثناء محاولته سرقة دراجة آلية، ويُدعى:

ه. أ. (من مواليد عام 1989، سوري الجنسية).
بتفتيشه، عُثر بحوزته على كميّة من حشيشة الكيف، ساعة يد ثمينة (رولكس)، خاتمين و/3/ أقراط، وهاتفَين خلوييَن.

أودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نجيب ميقاتي
    ميقاتي: قرار تقديم التشكيلة الحكومية اتخذته ليلاً وبخط يدي
    العاصمة بيروت
    بالأرقام.. إليكم نسبة إشغال الفنادق في بيروت والأسعار
    الجيش اللبناني
    دعوة من الجيش إلى الوسائل الإعلامية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    الدولار
    انخفاض ملحوظ لدولار السوق السوداء... فكم سجل؟