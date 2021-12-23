الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالجرم المشهود ..توقيف عصابة سرقة أسلاك كهربائية في البقاع

23 - ديسمبر - 2021
توقيف مطلوبين

توقيف مطلوبين

A A A
طباعة المقال

تمكنت مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من إلقاء القبض على 3 متورطين بسرقة أسلاك كهربائية عن الشبكة العامّة العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان، بالجرم المشهود، في بلدة الرّوضة، وهم كل من:

ح. ح. (مواليد عام 1998، سوري)
ر. ن. (مواليد عام 2004، سوري)
ك. ط. (مواليد عام 2004، لبناني)، من أصحاب السوابق بالجرم ذاته.

وضبطت بحوزتهم أدوات تُستخدم في عمليات السرقة، و27 حبة “كبتاغون”.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتنفيذهم ما يفوق الـ 30 عملية سرقة طالت اسلاكًا كهربائية، من بلدات: قب الياس (أكثر من عملية)، زحلة، قُمل حزرتا، الفاعور، عميق، عانا، المنصورة، كفريا، جب جنين، مكسة، الروضة، طريق عام ضهر البيدر، كامد اللوز، غزّة، المرج، ديرزنون، ريّاق، تعلبايا، وذلك بالاشتراك مع آخرَين.

وايضا، بتاريخ 18-12-2021 وفي بلدة بر الياس، تمكّنت دورية من المفرزة المذكورة من توقيف أحد شركائهم، ويدعى: ع. ش. (مواليد عام 1996، سوري) كما تبيّن أنّ الموقوفَين السوريَين قد دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف متورط خامس.

    المزيد من أخبار لبنان

    الهجرة غير شرعية - تعبيرية
    الهجرة غير الشرعية تابع... والوجهة هذه المرة إلى إيطاليا
    هيكتور حجار
    حجار لصوت بيروت انترناشونال: البطاقة التمويلية متوقفة بانتظار التمويل من البنك الدولي
    شركة بيبلوس للتعهدات
    بيبلوس للتعهدات الكهربائية دعت المشتركين الى اعتماد التوفير الذاتي للتيار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يسجل ارتفاعاً جديداً... فكم بلغ؟
    سمير جعجع
    جعجع: وصولي إلى الرئاسة سيغير كل شيء!
    جبران باسيل الى جانب ميشال عون
    عون لباسيل... "بدك تعمل رئيس؟"