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بالجرم المشهود.. توقيف مروج دولارات مزورة في صيدا

15 - ديسمبر - 2021
توقيف مطلوب

توقيف مطلوب

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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي، عن قيام شخص بترويج عملة مزيّفة في مدينة صيدا – شارع المصارف.

على الفور، انتقلت دورية من المفرزة إلى المكان، ونفّذت مداهمة تمكّنت في خلالها من توقيف المذكور، ويدعى:

– ع. س. (من مواليد عام 1985، لبناني)

بتفتيشه، عُثر بحوزته على /24/ ورقة نقدية مزيّفة من فئة الـ/100/ دولار أميركي.

أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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