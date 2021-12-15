بالجرم المشهود.. توقيف مروج دولارات مزورة في صيدا

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي، عن قيام شخص بترويج عملة مزيّفة في مدينة صيدا – شارع المصارف.

على الفور، انتقلت دورية من المفرزة إلى المكان، ونفّذت مداهمة تمكّنت في خلالها من توقيف المذكور، ويدعى:

– ع. س. (من مواليد عام 1985، لبناني)

بتفتيشه، عُثر بحوزته على /24/ ورقة نقدية مزيّفة من فئة الـ/100/ دولار أميركي.

أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.