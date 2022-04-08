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بالجرم المشهود.. توقيف مروج مخدرات مع 4 من زبائنه

8 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 8 - أبريل - 2022 6:54 مساءً

قوى الأمن توقف مروج مخدرات

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهول بترويج المخدرات على المسلك الساحلي الممتد من الضبية لغاية منطقة كسروان.

بتاريخ 29-3-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الضبية اثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية لون ابيض (تم ضبطها)، ويدعى ج. ا. ض. (مواليد عام 1986، لبناني)

كما اوقفت /4/ من زبائنه كانوا على متن /3/ سيارات، وهم كل من اللبنانيين: – ج. ك. (مواليد عام 1981)، – ن. س. (مواليد عام 1976) مطلوب للقضاء بموجب مذكرة القاء قبض بجرم سلب وتهديد وخلاصة حكم بجرم سرقة، – ف. ع. (مواليد عام 1975)، – ب. س. (مواليد عام 1977) بحقه خلاصة حكم بجرم تعاطي مخدرات.

بتفتيش:
– المروج ودراجته الآلية تم ضبط /60/ غ من مادة الباز كوكايين، و /35,1/ غ من مادة الكوكايين معدة وجاهزة للترويج داخل مظاريف وعلب بلاستيكية، حقيبة تحتوي على كمية من المخدرات، مبلغ مالي وهاتف خلوي.
-الزبائن وسياراتهم ضبطت مبالغ مالية وهواتف خلوية ودفتر لف، بالإضافة الى كمية من المخدرات في سيارة (ف. ع.) عبارة عن كمية من مادة حشيشة الكيف وقطعتين حديديتين لون فضي تستخدمان في تعاطي المخدرات وخنجر وسكين عدد /2/.

بالتحقيق معهم، اعترف المروّج بقيامه بترويج المخدرات منذ حوالى الشهرين لعدد كبير من الزبائن على المسلك الساحلي الممتد من الضبية لغاية منطقة كسروان، وذلك لقاء استحصاله على مليوني ليرة لبنانية في اليوم الواحد، فيما اعترف البقية بتعاطي المخدرات والاستحصال عليها من المروج المذكور.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

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