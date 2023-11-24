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بالجرم المشهود.. توقيف مروّجَي مخدّرات داخل "دكّان" في التبانة

منذ 49 دقيقة
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، بلاغ أشارت فيه إلى أنّه “في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة عن استخدام “دكّان” في منطقة التّبّانة – طرابلس لترويج المخدّرات.

بتاريخ 06-11-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة، داهمت قوّة من المجموعة المذكورة المكان وأوقفت، بالجرم المشهود، كلاًّ من:

م. م. (من مواليد عام 1977، لبناني)
ا. ع. (من مواليد عام 2000، لبناني)

أثناء قيامهما ببيع المخدّرات، وضبطت بحوزتهما مسدّسًا حربيًّا، كميّةً من الحبوب المخدِّرَة وحشيشة الكيف -المعدَّة للتّرويج- ميزان حسّاس، وأجهزة خلوية.

أودعا والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة القضاء المختص”.

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