الأثنين 20 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 4 ديسمبر 2023 |
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بالجرم المشهود.. توقيف مطلوب بموجب 13 ملاحقة قضائية بجرائم "مخدرات"

منذ 3 دقائق
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية عن أحد المطلوبين للقضاء بأكثر من /13/ ملاحقة بجرائم تجارة وترويج مخدرات، ويدعى:

ب.ح. (مواليد عام 1962، لبناني)

بالتنقل بين محافظتي البقاع وجبل لبنان مستخدمًا سيارات مختلفة.

على أثر ذلك، كُلِّفَت المجموعة الخاصة للقيام بإجراءاتها الميدانية لتحديد مكان تواجده وتوقيفه.

بناء عليه، نصبت له قوة من هذه المجموعة كمينا محكما في محلة صربا-جونية، أدى إلى توقيفه بالجرم المشهود أثناء قيامه بنقل كمية من مادة الكوكايين، كما عثرت بحوزته على مبلغ مالي، وهواتف خلوية. وقد تبيّن أنه يستخدم في تنقلاته هوية باسم شخص آخر.

أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي للتوسّع بالتحقيق واجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.

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