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بالجرم المشهود.. ضبط مروجَي مخدرات في تحويطة الغدير

10 - أبريل - 2021
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة تحويطة الغدير كلاً من السوري (ع.ع) المطلوب بجرائم مختلفة والسوري (م.م) بعد ان ضُبطا بالجرم المشهود وهما يقومان بترويج المخدرات، وبحوزتهما كمية من مادة الكوكايين وحشيشة الكيف إضافةً إلى مبلغ من المال.

وكشفت القيادة، في بيان، أنه بالتحقيق معهما اعترف (ع.ع) انه يقوم بترويج المخدرات وحشيشة الكيف والكوكايين وباز الكوكايين، وان الموقوف (م.م) يقوم بمعاونته حيث يقتصر دور الأخير على تسلّم ثمن المخدرات من الزبائن. وبحسب البيان، فقد اظهر التحقيق ان (ع.ع) يؤلف مع كلٍ من (ك.ع) وشقيقه (ش.ع) عصابة تمتهن سرقة المواطنين وسلبهم بقوة السلاح وإطلاق النار إضافة إلى ترويج المخدرات، وقد عمد مؤخراً إلى سرقة عدد من الدراجات النارية .

وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص.

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