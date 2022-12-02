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بالجرم المشهود... عصابة سرقة دراجات آلية في قبضة الأمن

منذ 7 دقائق
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة السّيارات والدّراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية، كثّفت القطعات المختصّة في الشّعبة جهودها الاستعلامية والميدانية في المناطق التي تكثُر فيها تلك العمليات، حيث تمّ رصد عصابة جديدة تنشط بعمليات سرقة الدّراجات الآليّة.

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت من تحديد هويّة أفراد العصابة المذكورة، ومن بينهم:

م. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري)
ن. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري)
أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما ومراقبتهما تمهيدًا لتوقيفهما بسرعة.

بتاريخ 21-11-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريات الشّعبة، بالجرم المشهود، في محلّة البوار في أثناء محاولتهما سرقة دراجة آلية نوع “بارت” لون أسود (تمّ ضبطها).

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِب إليهما لجهة إقدامهما على تنفيذ عملية سرقة الدراجة من محلة البوار، كما اعترفا بقيامهما، بتاريخٍ سابق، بالدّخول إلى أحد المحلات في زوق مصبح، بواسطة الكسر والخلع، وسرقة دراجة آلية من داخله وبعض محتوياته.

وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع الدراجة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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