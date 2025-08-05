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بالجرم المشهود.. قوى الأمن توقف مروّج مخدّرات وتضبط معه كميات كبيرة من الكوكايين!

منذ ساعتين
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط أحد الأشخاص في هذا المجال، لا سيّما في مناطق جبل لبنان والمتن.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى:

– غ. ع. (مواليد عام 1982، فلسطيني)

بتاريخ 26-7-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى الدوريات من توقيفه بالجرم المشهود في محلة سنّ الفيل، أثناء قيامه بترويج المواد المخدّرة على متن سيارة من نوع “رينو كليو” لون فضّي، جرى ضبطها.

وبتفتيشه والسيارة، عُثر على:

– مسدّس حربي مع /12/ طلقة صالحة للاستعمال.
– 14 كيسًا بداخل كل منها كبسولة مدوّن عليها “NET” تحتوي على مادة الكوكايين.
– 16 كيسًا بداخل كل منها كبسولة مدوّن عليها “100 $” تحتوي على مادة الكوكايين.
– 4 أكياس بداخلها مظاريف مدوّن عليها “100 $” تحتوي على مادة باز الكوكايين.
-4 أكياس بداخلها مظاريف مدوّن عليها “50$” تحتوي على مادة الكوكايين.
– كيسين بداخلهما كبسولات مدوّن عليها “50 $” تحتوي على مادة باز الكوكايين.
– كبسولة بداخلها مادة الكوكايين.
– مبلغ مالي و/3/ هواتف خلوية.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدّرات لعدد من الزبائن، مستخدمًا السيارة التي أوقف على متنها.

أُجري المقتضى القانوني في حقه، وأُودِع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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