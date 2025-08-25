بالرغم من نجاته من الصاروخ الأول.. قتيل في غارة إسرائيلية على تبنين

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن فيه أنّ غارة الجيش الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت رابيد على طريق عين المزراب – تبنين قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط قتيل.

وفي التفاصيل، فقد نفّذت مسيّرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجّه مستهدفةً سيارة على طريق بلدة صربين – قضاء بنت جبيل، إلا أنّ الصاروخ لم يصب السيارة واستقرّ وسط الطريق. غير أنها عادت وأطلقت صاروخاً آخر قرب تبنين أصابه، ما أدى إلى مقتله.

وأفادت الوكالة الوطنية بأن مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة على طريق بلدة صربين ، إلا أن الصاروخ لم يصب السيارة واستقر وسط الطريق.

وفي وقت سابق توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، داخل منشآت معمل “حرب” القائم على الطريق بين بلدتي مركبا وعديسة في الجنوب.

وبحسب المعلومات، عمدت القوة الإسرائيلية إلى تنفيذ عملية تفتيش داخل المعمل، تخللها تخريب ممنهج في بعض أقسامه، قبل أن يقوم عناصرها بلصق منشور تحريضي على باب المنشأة موجّه إلى صاحب المعمل.

وقام الجيش الإسرائيلي بتمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقعه في رويسات العلم بإتجاه اطراف بلدة كفرشوبا.