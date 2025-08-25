الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالرغم من نجاته من الصاروخ الأول.. قتيل في غارة إسرائيلية على تبنين

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2025 12:12 مساءً
الرابيد المستهدف على طريق تبنين

الرابيد المستهدف على طريق تبنين

A A A
طباعة المقال

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن فيه أنّ غارة الجيش الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت رابيد على طريق عين المزراب – تبنين قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط قتيل.

وفي التفاصيل، فقد نفّذت مسيّرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجّه مستهدفةً سيارة على طريق بلدة صربين – قضاء بنت جبيل، إلا أنّ الصاروخ لم يصب السيارة واستقرّ وسط الطريق. غير أنها عادت وأطلقت صاروخاً آخر قرب تبنين أصابه، ما أدى إلى مقتله.

وأفادت الوكالة الوطنية بأن مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة على طريق بلدة صربين ، إلا أن الصاروخ لم يصب السيارة واستقر وسط الطريق.

وفي وقت سابق توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، داخل منشآت معمل “حرب” القائم على الطريق بين بلدتي مركبا وعديسة في الجنوب.

وبحسب المعلومات، عمدت القوة الإسرائيلية إلى تنفيذ عملية تفتيش داخل المعمل، تخللها تخريب ممنهج في بعض أقسامه، قبل أن يقوم عناصرها بلصق منشور تحريضي على باب المنشأة موجّه إلى صاحب المعمل.

وقام الجيش الإسرائيلي بتمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقعه في رويسات العلم بإتجاه اطراف بلدة كفرشوبا.

    المزيد من أخبار لبنان

    الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ
    سلسلة إجراءات للصندوق الوطني للضمان لدعم المضمونين وأصحاب العمل
    عناصر من حزب الله
    مسؤول إيراني: خطة نزع سلاح حزب الله مؤامرة ولن تنجح أبداً
    وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى
    وزير الدفاع يصل إلى دولة الكويت

    الأكثر قراءة

    علم لبنان
    حزب الله أبلغ موفدى عون رفضه تسليم السلاح.. والتصعيد قادم!
    علما السعودية ولبنان
    مصدر دبلوماسي رفيع يكشف عن تفاصيل زيارة وفد فني سعودي إلى بيروت!
    آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
    بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!