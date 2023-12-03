بالصواريخ الموجهة.. حزب الله يستهدف آلية عسكرية في قاعدة بيت هليل

صدر عن حزب الله، بيان جاء فيه: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:10) من ظهر ‏يوم الأحد 3-12-2023 آلية عسكرية في قاعدة بيت هليل بالصواريخ الموجهة ‏وأوقعت طاقمها بين قتيلٍ وجريح”.‏

وفي وقت سابق أعلن حزب الله، في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:25) من ظهر ‏يوم الأحد 3-12-2023 مواقع زبدين والرادار ورويسات العلم في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مباشرة فيها”.

هذا وأفادت “العربية”، بـ”إطلاق صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان تجاه الجليل شمالي إسرائيل”.

وكان قد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الأحد، أنّ “صاروخاً مضاداً للدروع إنطلق في وقت سابق من الليلة الماضية من لبنان باتجاه إسرائيل”.

وأشار، إلى أن “الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة قرب بلدة يفتاح، من دون أن تُسفر الحادثة عن سقوط إصابات”.

كذلك لفت أدرعي، إلى أنه “تمّ في وقت سابق من اليوم الأحد، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من سوريا نحو إسرائيل”، مشيراً إلى أنّ “قوات الجيش الإسرائيلي قصفت بالمدفعية مصادر الإطلاق”.