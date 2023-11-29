بالصورة.. إليكم التقرير التراكمي للطوارئ الصحية إثر العدوان الإسرائيلي

نشرت وزارة الصحة العامة متابعة للعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، التقرير التراكمي للطوارئ الصحية لـ ٢٨ تشرين الثاني 2023.

يأتي ذلك فيما أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على إطلاق النار في اتجاه محيط آلية عسكرية للجيش اللبناني في موقع “العباد” عند حدود بلدة حولا في جنوب لبنان، وفق ما أفادت “سكاي نيوز عربية”.

يشار إلى أنّ العدوّ خرق أمس أيضًا الهدوء الحذر الذي يخيم على الجنوب منذ بدء سريان الهدنة في غزة، حيث سقطت قذيفة إسرائيلية على أطراف بلدة عيتا الشعب، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.