الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 29 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصورة.. إليكم التقرير التراكمي للطوارئ الصحية إثر العدوان الإسرائيلي

منذ 43 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

A A A
طباعة المقال

نشرت وزارة الصحة العامة متابعة للعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، التقرير التراكمي للطوارئ الصحية لـ ٢٨ تشرين الثاني 2023.

يأتي ذلك فيما أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على إطلاق النار في اتجاه محيط آلية عسكرية للجيش اللبناني في موقع “العباد” عند حدود بلدة حولا في جنوب لبنان، وفق ما أفادت “سكاي نيوز عربية”.

يشار إلى أنّ العدوّ خرق أمس أيضًا الهدوء الحذر الذي يخيم على الجنوب منذ بدء سريان الهدنة في غزة، حيث سقطت قذيفة إسرائيلية على أطراف بلدة عيتا الشعب، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

    المزيد من أخبار لبنان

    إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"
    عمليات دهم لـ "الريجي" في البقاع.. ومحاضر ضبط للمخالفين
    غياث يزبك
    يزبك: مرحلة ما بعد حرب غزة بدأت تطلّ.. ولبنان يجب أن يكون على الطاولة!
    مجلس النواب اللبناني
    "إرادة" تُحذّر من عواقب زيادة الضرائب: على مجلس النواب تحمّل مسؤولياته

    الأكثر قراءة

    يحيى السنوار
    غزة تحت النار
    ماذا قال يحيى السنوار بالعبرية لمحتجزين إسرائيليين في غزة ؟
    جو بايدن
    غزة تحت النار
    بايدن: هذا ما تريده حماس.. ولا يمكننا فعل ذلك!
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    "فرقة تتمرد".. بلبلة غير مسبوقة داخل الجيش الإسرائيلي!