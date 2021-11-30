الأحد 13 ذو القعدة 1443 ﻫ - 12 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصورة: احذروا الحرائق في هذه المناطق اليوم

30 - نوفمبر - 2021
اندلاع الحرائق في أماكن عدة في لبنان

اندلاع الحرائق في أماكن عدة في لبنان

A A A
طباعة المقال

يرتفع مؤشر الحرائق اليوم خصوصاً في أقضية المتن، بعبدا وعاليه وبنت جبيل. ودعت وزارة البيئة البلديات إلى التنبه والجهوزية لتفادي هذه الحرائق، خصوصاً في الغابات والاحراج ومنع تمددها اذا حصلت.

يذكر أنه قبل أسبوعين، اندلعت عدة حرائق بمناطق متفرقة في لبنان وسط ضعف بالإمكانات، في بلد يعاني من أزمة اقتصادية ومعيشية حادة. وانتشرت الحرائق في عدة أحراش، والتهمت النيران بعض أشجار الصنوبر والزيتون والأعشاب والنباتات، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.

وتوزعت الحرائق على مناطق في الشمال ووسط وجنوب لبنان، وساهمت الرياح بتوسيع انتشارها. من جهتها، أعلنت جمعية الرسالة للاسعاف الصحي، في بيان سابق، أنها نفذت 167 مهمة أطفاء يومي السبت والأحد في مناطق جنوب لبنان والبقاع الغربي.

حريق

حريق

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض
    أبيض: الإصلاحات مطلوبة لكنها تسير ببطئ
    وزير الصناعة جورج بوشكيان
    بوشكيان معزّيًا بـ طياح وكريدي: هؤلاء هم اللبنانيون المبدعون وأصحاب المغامرة
    المطران الياس عودة
    عودة للمسؤولين: اتفقوا على موقف موحد تواجهون به الأصدقاء والأعداء

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    بعد الارتفاع... دولار السوق السوداء يعاود انخفاضه
    مطار دمشق الدولي
    صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله "دُمرَت" بالكامل.. "صور"
    المروحية الإيطالية
    العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!