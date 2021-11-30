بالصورة: احذروا الحرائق في هذه المناطق اليوم

اندلاع الحرائق في أماكن عدة في لبنان

يرتفع مؤشر الحرائق اليوم خصوصاً في أقضية المتن، بعبدا وعاليه وبنت جبيل. ودعت وزارة البيئة البلديات إلى التنبه والجهوزية لتفادي هذه الحرائق، خصوصاً في الغابات والاحراج ومنع تمددها اذا حصلت.

يذكر أنه قبل أسبوعين، اندلعت عدة حرائق بمناطق متفرقة في لبنان وسط ضعف بالإمكانات، في بلد يعاني من أزمة اقتصادية ومعيشية حادة. وانتشرت الحرائق في عدة أحراش، والتهمت النيران بعض أشجار الصنوبر والزيتون والأعشاب والنباتات، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.

وتوزعت الحرائق على مناطق في الشمال ووسط وجنوب لبنان، وساهمت الرياح بتوسيع انتشارها. من جهتها، أعلنت جمعية الرسالة للاسعاف الصحي، في بيان سابق، أنها نفذت 167 مهمة أطفاء يومي السبت والأحد في مناطق جنوب لبنان والبقاع الغربي.