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بالصورة: ازاحة الستارة عن لوحة تذكارية لانتفاضة 17 تشرين

منذ 27 دقيقة
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2020 10:19 مساءً

لوحة تذكارية لانتفاضة 17 تشرين

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في الذكرى الأولى لانطلاقتها أزاح ناشطون من حراك جل الديب، الستارة عن لوحة تذكارية لانتفاضة 17 تشرين، حيث أحيى الثوار ذكرى الثورة في الشوارع اللبنانية وحتى في العالم، إذ طاف اللبنانيون في مدنهم اليوم تأكيدا على مبادئ الثورة التي خرجوا لأجلها السنة الماضية.

وعلى وقع النشيد الوطني، ووسط انتشار للجيش وقوى الأمن الداخلي. أزيحت الستارة، قرب “خيمة الثورة”، تحت شعار “لبنان مكمل بالثورة”.

وتحدث مشاركون في التحرك فأكدوا ان “شعلة 17 تشرين لن تنطفئ حتى تحقيق اهدافها”، مجددين المطالبة بـ”اسقاط السلطة الحاكمة ومحاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة جديدة”، كما طالبوا بـ”كشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت ومحاسبة من تسبب به”.

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