الأحد 8 صفر 1444 ﻫ - 4 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصورة - استحصل على صور حميمة لفتيات وأنشأ حسابات إلكترونية بأسمائهن

5 - مايو - 2021
توقيف

توقيف

A A A
طباعة المقال

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: م. ب. (مواليد عام 1971، لبناني الجنسيّة) الذي اعترف بعد توقيفه من قِبَل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية- بالتّعرّف إلى فتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منتحلاً اسم ميشال فريد الجميّل، وأنّه موظفاً لدى الـ “FBI” والـ “CIA”، ويعمل أيضاً لدى شركة “فيسبوك”، فيستحصل على صورٍ حميمة لهنّ، ويُنشئ حسابات إلكترونية بأسمائهنّ، بهدف ابتزازهنّ في وقتٍ لاحق.

كذلك اعترف بتزوير جواز سفر أميركي وعدّة مستندات، منها بطاقة “FBI”، ورخصة سوق أميركية. وطلبت المديرية العامة من اللواتي وقعن ضحية أعماله وتعرفن إليه، الحضور إلى مركز المكتب المذكور، الكائن في ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر– بولفار كميل شمعون، أو الاتصال على الرقم: 293293-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.

موقوف

موقوف

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

المغني الراحل جورج الراسي
الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟
افتتاح مهرجان طرابلس- الميناء السياحي ضمن حملة "أهلا بهالطلة"
النائب ابراهيم منيمنة
منيمنة: جهاز أمن الدولة أثبت فشله وبطشه ولا بدّ من حلّه

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جويل حاتم وجورج الراسي
عندي إثباتات.. جويل حاتم تفجر مفاجأة بشأن رفيقة جورج الراسي في الحادث
الدولار
بلبلة في سوق الصرافين... والسبب؟
شاطئ في أنطاليا
سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!