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بالصورة – الجبنة المدعومة لبنانياً في متاجر الكويت

منذ 12 دقيقة
بيكون

بيكون

النهار
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لعلب جبنة “بيكون” معروضة للبيع في أحد المتاجر في الكويت مرفقة بعبارة سعر مدعوم ما يدل انها من ضمن المواد التي تدخل ضمن السلة الاستهلاكية المدعومة من مصرف لبنان. وعلم ان هذا المتجر اغلبية زبائنه من اللبنانيين.

وفي هذا الاطار بادر مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر بالاتصال بوكيل شركة “بيكون” في لبنان وتم استدعاؤه على الوزارة.

وأشار ابو حيدر لـ”النهار” الى ان الوكيل أكد له ان “بيكون” هي شركة عالمية وهو وكيلها فقط في لبنان وليس له علاقة بالكويت، انما على الارجح انه يمكن لهذه المواد ان تكون خرجت من لبنان من قبل “الشنطة” اي ان بعض الاشخاص يشترون بعد المواد بالمفرق ويدخلون المواد بالشنطة الى بلد آخر ويسعون الى بيعها في الخارج، وبما ان هذا المتجر زبائنه من اللبنانيين عمد الى شرائها منهم.

وأكد ابو حيدر أنه بعد التأكد من الموضوع يمكن تقديم اخبار للنيابة العامة للتحرك.

الجبنة المدعومة

الجبنة المدعومة

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