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بالصورة.. الجيش يُحبط محاولة تسلّل 1000 سوريّ هذا الأسبوع

منذ 11 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، في تواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو 1000 سوري عند الحدود اللبنانية – السورية.

كما أعلنت في بيان ثان أنّه “في تاريخ 20/9/2023، أحبطت دورية من الجيش محاولة تهريب بضائع من لبنان إلى سوريا عبر الحدود الشمالية.

وقد تعرّض عناصر الدورية لإطلاق نار من قبل المهربين فردّوا بالمثل ما أدى إلى إصابة أحد المهربين، ونُقل إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة. سُلمت البضائع المضبوطة إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق”.

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