بالصورة.. الرئيس والسيّدة الأولى في قدّاس الفاتيكان

منذ 35 دقيقة
الرئيس جوزاف عون والسيدة الأولى نعمة عون

الرئيس جوزاف عون والسيدة الأولى نعمة عون

نشر موقع رئاسة الجمهورية صورة للرئيس جوزاف عون واللبنانية الاولى نعمت عون وهم يشاركان في احتفال إعلان قداسة الطوباوي الشهيد إغناطيوس مالويان الذي يترأسه الاب الأقدس البابا لاون الرابع عشر في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان

وقبيل الاحتفال، التقى الرئيس عون في روما البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، حيث تمّ البحث في زيارة البابا المرتقبة إلى لبنان وفي الأوضاع العامة. كما استقبل رئيس الجمهورية، سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فادي عساف وأركان السفارة، وسفيرة لبنان في روما كارلا جزار وأركان السفارة واطلع منهم على اوضاع السفارتين والعلاقة مع ابناء الجالية اللبنانية الموجودين في إيطاليا.

